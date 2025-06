Adiós al equipaje de mano gratuito: arranca la reunión clave que impactará de lleno a aeropuertos españoles

Este jueves, los ministros de Transportes de la Unión Europea, tienen como misión cerrar un acuerdo con el que se reformarán las reglas sobre derechos de pasajeros aéreos. Una de ellas es la que tiene que ver con la gratuidad del equipaje de mano. De hecho, este aspecto junto a los umbrales de retraso que permitirían a los viajeros reclamar compensaciones, son los que más se prevé que alarguen las negociaciones.

En lo que al equipaje de mano respecta, es un elemento que el reglamento actual tampoco recoge, pero que ha reclamado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en varias sentencias.

Polonia, según recoge Europa Press, propone garantizar que los usuarios puedan embarcar sin coste adicional con un "elemento personal". Siempre y cuando las dimensiones del elemento en cuestión permitan que se coloque bajo el asiento.

Sin embargo, no todos los países están totalmente a favor de esta idea. La agencia de noticias apunta que a estados como España no gusta. Ven, continúa Europa Press, en su descripción una definición ambigua que abre la puerta a las aerolíneas a poder cobrar aquellas maletas de mano que se colocan en al cabina y no debajo del asiento, a pesar de que ese bulto no acarrea costes adicionales ni responsabilidad de la aerolínea como sí ocurre con las maletas facturadas.

En cualquier caso, si la iniciativa polaca llegara a materializarse, se trataría de reconocer por primera vez esta opción en el reglamento.

Asimismo, en lo que sí que están de acuerdo los 27 es que es preciso cambiar este reglamento, que consideran obsoleto y que contiene muchas zonas grises, según la agencia, por la falta de definición en determinadas áreas, unas lagunas de las que se quejan tanto el sector como los consumidores.

