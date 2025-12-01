Advertencia si viajas en estas tres aerolíneas con los AirPods en el equipaje facturado: está prohibido

A la hora de preparar un viaje en avión hay que tener en cuenta que existen normas específicas sobre qué objetos pueden volar contigo y dónde deben colocarse. Estas reglas, cada vez más estrictas por motivos de seguridad, determinan qué dispositivos electrónicos, baterías y cargadores puedes llevar en cabina o facturar. Conocerlas antes de llegar al aeropuerto puede evitar retrasos en el control y, en el peor de los casos, la confiscación de tus pertenencias.

Además de las baterías externas, ahora hay aerolíneas que prohíben explícitamente guardar auriculares inalámbricos, incluidos los AirPods de Apple, en el equipaje facturado. Las taiwanesas EVA Air, UNI Air y Tigerair ya han comunicado que los auriculares Bluetooth y sus estuches de carga, que contienen pequeñas baterías de litio, deben viajar en el equipaje de mano por razones de seguridad.

Según recoge Express.co, las compañías explican que, al permanecer en sus estuches, estos auriculares pueden continuar cargándose y aumentar el riesgo de un sobrecalentamiento o un incendio en la bodega. Además, la Civil Aviation Authority (CAA) de Nueva Zelanda prohíbe que AirPods y otros auriculares inalámbricos vayan en el equipaje facturado y recuerda que los estuches de carga se consideran una forma de batería de repuesto que debe ir en la cabina.

Para minimizar riesgos

La CAA explica también que cada pasajero puede llevar un número limitado de baterías o cargadores de repuesto en su equipaje de mano y que el estuche de los auriculares cuenta dentro de ese cupo, por lo que conviene revisar con antelación qué dispositivos se transportan a bordo. Esta medida busca minimizar el riesgo que supone acumular demasiadas baterías de litio en un mismo equipaje, dado que su manejo inadecuado puede derivar en incendios durante el vuelo.

El endurecimiento de estas políticas llega tras varios incidentes con baterías externas defectuosas. Una investigación oficial concluyó que una power bank pudo ser la causa probable del incendio que afectó a un avión de Air Busan en enero de 2025, un suceso que terminó con la evacuación de la aeronave y que ha acelerado revisiones de las políticas por parte de aerolíneas y autoridades.

Imagen de archivo de unos auriculares AirPods. Getty Images

En base a eso, grandes compañías han tomado medidas estrictas para evitar futuros incidentes. Por ejemplo, Emirates anunció que a partir del 1 de octubre de 2025 queda prohibido el uso de power banks a bordo, y Cathay Pacific aplicó restricciones sobre el uso y la recarga de baterías externas desde el 7 de abril de 2025. Estas decisiones forman parte de una tendencia global que prioriza mantener las baterías portátiles bajo vigilancia en la cabina en vez de la bodega.

Las autoridades y las aerolíneas insisten en que, aunque los incidentes son poco frecuentes, las baterías de litio pueden provocar “fugas térmicas” y llegar a generar temperaturas extremas si fallan. Por ese motivo, la recomendación general es que los dispositivos con baterías removibles o cargadores de estuche, como los AirPods, se mantengan en la cabina, donde la tripulación y los pasajeros pueden detectarlos y actuar rápidamente en caso de problema.