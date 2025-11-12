Un nuevo material desafía al litio en las baterías y podría suponer un gran salto para esta tecnología

Durante décadas, el litio ha sido el rey indiscutible de las baterías recargables. Desde teléfonos móviles hasta vehículos eléctricos, su alta densidad energética y su eficiencia lo han convertido en el estándar mundial. Sin embargo, su dominio podría estar en riesgo debido a un avance científico que ha colocado al sodio, un elemento mucho más común y accesible, en el punto de mira como su posible sucesor.

Investigadores de la Universidad de Surrey (Reino Unido) han logrado un descubrimiento que podría suponer un salto decisivo en el desarrollo de baterías de iones de sodio, una alternativa más barata, sostenible y fácil de reciclar que las actuales baterías de litio.

El hallazgo, publicado en la revista Journal of Materials Chemistry A, muestra que mantener agua dentro del material hidrato de vanadato de sodio (NVOH) duplica la capacidad de carga y prolonga la vida útil de las baterías, en comparación con los modelos tradicionales.

"El óxido de sodio y vanadio se utiliza desde hace años, y normalmente se somete a un tratamiento térmico para eliminar el agua, ya que se creía que causaba problemas”, explicó el doctor Daniel Commandeur, de Surrey Future. “Decidimos desafiar esa suposición y el resultado fue mucho mejor de lo que esperábamos”, añadió.

Produce agua dulce

Además de mejorar su rendimiento energético, esta tecnología ofrece la ventaja de poder utilizarse para desalinizar agua de mar. El mismo proceso que permite almacenar energía también puede eliminar la sal del agua, lo que abre la posibilidad de diseñar sistemas híbridos que generen electricidad y agua potable al mismo tiempo.

Según Interesting Engineering el Dr. Commandeur declaró que “poder usar vanadato de sodio hidratado en agua salada es un descubrimiento realmente emocionante”, “Demuestra que las baterías de iones de sodio podrían hacer más que solo almacenar energía: también podrían ayudar a producir agua dulce”.

Un paso hacia una energía más sostenible

El sodio es abundante, económico y distribuido de manera equitativa en todo el planeta, lo que lo convierte en una opción mucho más sostenible que el litio. Según explicó James Quinn, director ejecutivo de la empresa británica Faradion, a la BBC, “Se necesitan 682 veces más agua para extraer una tonelada de litio en comparación con una tonelada de sodio. Esa es una cantidad significativa”.

Además, el avance de Surrey podría reducir la dependencia global del litio y de las cadenas de suministro controladas principalmente por China, fomentando un mercado de almacenamiento de energía más equilibrado y resiliente.