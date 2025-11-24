Las aerolíneas empiezan a avisar: pagar por los asientos de ventanilla no da derecho a tener vistas en el vuelo

Varios pasajeros que han volado en las aerolíneas estadounidenses Delta y United Airlines han interpuesto una demanda colectiva a ambas compañías debido a que obligan a pagar un suplemento por tener un "asiento de ventanilla", pero esos asientos, en ocasiones, no tienen vistas al exterior del avión.

Tal y como recoge el medio de comunicación estadounidense New York Post, desde United Airlines defienden que su actuación es completamente legal, por lo que han solicitado al tribunal que desestime la denuncia.

En ese sentido, los abogados de la mencionada aerolínea han argumentado que "el uso de la palabra 'ventanilla' en relación con un asiento concreto no puede interpretarse como una promesa de que el asiento tendrá vistas al exterior a través de la ventanilla".

Los abogados de United Airlines han asegurado que la palabra 'ventanilla' únicamente es una descripción de la ubicación de un asiento en el avión. En concreto, los asientos de ventanilla corresponden, según los abogados, a aquellos situados "junto a la pared del cuerpo principal del avión". Igualmente, los abogados de la aerolínea han resaltado que el contrato de transporte vigente no garantiza el derecho a una vista real desde la ventana.

No todas las aerolíneas actúan de la misma forma que Delta y United Airlines. Hay empresas como American Airlines, Alaska Airlines o Ryanair que sí que informan a los pasajeros si han seleccionado un asiento de 'ventanilla' que no tenga vistas en el vuelo.

El abogado que defiende a los viajeros que han interpuesto la demanda colectiva, Carter Greenbaum, subraya que la forma de proceder de las dos citadas aerolíneas norteamericanas es engañosa.

Al respecto, Greenbaum ha afirmado que tanto Delta como United Airlines no cumplen con "las expectativas razonables de innumerables pasajeros que, sin saberlo, han pagado dinero adicional por asientos junto a ventanas sin ventanas".