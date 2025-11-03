Asombro en Reino Unido ante la ciudad del futuro de 182 millones de euros que se enfrentará a España por el Mediterráneo

El diario británico Daily Express se ha mostrado sorprendido (e incluso fascinado) por el ambicioso proyecto egipcio que busca competir directamente con los destinos turísticos más codiciados de Europa, entre ellos España, Italia y Grecia. Se trata de Nueva El Alamein, una ciudad futurista que está tomando forma en la costa mediterránea de Egipto y que promete ser la nueva joya del turismo del norte de África.

Con una inversión de 160 millones de libras esterlinas, esta urbe costera aspira a convertirse en la “nueva imagen de la Riviera egipcia”, según destaca el Express, ofreciendo playas de arena blanca, aguas turquesas y temperaturas suaves durante todo el año; en noviembre rondan los 24 grados de media, lo que la convierte en un destino ideal para el turismo de invierno que tradicionalmente domina el sur de Europa.

Un desafío directo a los clásicos del Mediterráneo

El rotativo británico describe Nueva El Alamein como una “ciudad del futuro” que pretende transformar por completo la costa norte de Egipto. “El proyecto está diseñado para rivalizar con los destinos vacacionales europeos más populares”, señala el diario, subrayando que su desarrollo “marca un punto de inflexión para el Mediterráneo”.

Situada en la gobernación de Marsa Matruh, a unos 60 kilómetros de la carretera internacional Alejandría-Matrouh, la ciudad se extiende sobre una superficie de casi 200 millones de metros cuadrados y se espera que albergue hasta tres millones de habitantes. Su primera fase ya está en marcha y contempla residencias, hoteles de lujo y complejos turísticos de alta gama.

Un modelo de modernidad y lujo

El Express destaca que Nueva El Alamein contará con zonas residenciales, turísticas, culturales, industriales y de investigación, además de una “Ciudad de la Cultura y las Artes” con un teatro romano, una ópera, un cine y estudios de producción audiovisual. También se prevé un paseo marítimo internacional repleto de restaurantes, tiendas, centros comerciales y espacios de ocio.

Las autoridades egipcias no ocultan su ambición: convertir la nueva ciudad en una alternativa sostenible a El Cairo y en un polo turístico de referencia, respaldado por tecnología punta, energías renovables y sistemas de transporte inteligentes. Más de 30 promotores ya han obtenido permisos para construir más de 30.000 habitaciones de hotel.

Fascinación británica ante un rival inesperado

La prensa británica observa el proyecto con mezcla de admiración y sorpresa. El Express lo describe como una “maravilla arquitectónica naciente” y señala que Egipto está apostando por un modelo de turismo de lujo que podría restar atractivo a los destinos tradicionales del Mediterráneo europeo, entre ellos Mallorca, la Costa del Sol o las islas griegas.

Nueva El Alamein, concluye el medio, es “una apuesta audaz por reimaginar el turismo mediterráneo”, con sol todo el año, lujo moderno y vuelos directos desde el Reino Unido a pocas horas. Un desafío que España no debería ignorar.