Enseña la realidad de lo que es actualmente el turismo en Mallorca: "Puedes acabar a palos, literal" 

El creador de contenido Àngel Aguiló (@angelaguilop) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok criticando con humor la masificación turística que se está viviendo en la isla de Mallorca este verano.

"Este es un mensaje para todos los influmierders que visitáis Mallorca. 'Itinerario de tres días por Mallorca'. Mira, para empezar, de estos tres días nos sobran tres. Y a ti también", ha comenzado diciendo en tono humorístico el tiktoker.

"¿Por qué? Porque esto se ha convertido en el infierno. Vamos por partes. 'Puedes visitar dos o tres calas al día'. ¿Quién en su sano juicio se va de vacaciones de relax y se propone ver tres playas diarias? Coño, quedaros quietos en una", ha censurado el mallorquín.

"Así estamos, que estáis circulando todo el día para arriba y para abajo. Y aquí estamos así. Esta es la carretera que lleva aquí", ha señalado el tiktoker, enseñando una foto de las inmensas colas de tráfico que se forman en la isla.

'Es obligatorio visitar el pueblo de Sóller'. "Llegar a Sóller es el infierno que te he enseñado. Y ojo, porque cuando llegas, encontrar una plaza de parking es delicado. Puedes acabar a palos, literal", ha asegurado Aguiló, mostrando una de las peleas que se han formado entre turistas.

"Si consigues aparcar, obviamente como todo buen influencer buscarás esto. 'Voy a ir al tranvía que te lleva al centro del pueblo'. ¡Ay, el tranvía! ¿Quieres que te cuente yo qué pasa con el tranvía?", ha manifestado el mallorquín.

"Mira esto, igual que con el parking. Hostias como panes ha llegado a haber para montarse en el tranvía, gozarlo y hacerse un buen selfie volviendo a la playa", ha indicado el usuario, mostrando otra vez inmensas colas para subir al vehículo.

"Esto es lo que vendéis del Caló des moro. 'Mi cala favorita, es Calo des moro, aguas turquesas brutales'", ha afirmado, citando el vídeo de un influencer que vende las zonas turísticas de Mallorca.

"Y esto es lo que hay. Una microcala petada de gente buscando hacerse un selfie de mierda o un vídeo de mierda y que deja su mierda cuando se va, que ya la quitará otro", ha criticado el tiktoker.

"Y una cosa, si estáis tan obsesionados con esto... 'Me parece el Caribe'. ¡Coño! ¡Pues iros al Caribe, que ahí cabe más gente! Que aquí no cabe nadie más. No vengáis, que estamos hasta arriba", ha concluido el humorista.