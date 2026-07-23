De Sant Lluis (Menorca), por 600 euros la noche, a la Gomera, por 87 euros la noche

La plataforma de alquiler vacacional Holidu acaba de hacer público su índice de precios de verano 2026 y sitúa dos clasicos gaditanos del turismo de costa en el ránking de destinos preferidos en los meses de julio y agosto. Estos son Conil de la Frontera y Cádiz, aunque lolalidades del Mediterráneo valenciano y alicantino, como Gandía, Calpe y Denia, les siguen muy de cerca.

Pero más allá de estos grandes focos de demanda, el índice pone de relieve dónde se disparan los precios en un año especialmente favorable para el turismo y la conclusión es rotunda: los alojamientos más caros del verano se concentran en Baleares. En la población de Sant Lluís, en Menorca, la noche se sitúa de media en 604 euros. En Santa Eulària des Riu e Ibiza, destinos de la isla pitiusa, cuestan 559 y 489 euros, respectivamente. Y en Mallorca, el alquiler turístico en enclaves como Pollença y Alcúdia, alcanza un precio de 476 y 438 euros de media por noche.

Fuera de las islas, en la península, San Sebastián lidera el ránking como el destino peninsular más costoso con 450 euros por noche.

En el extremo opuesto en lo que a precios se refiere, se sitúan las islas Canarias. El destino más económico de este informe es Valle Gran Rey, en La Gomera, en el que se puede encontrar alojamiento por 87 euros la noche, o la localidad tinerfeña de Fasnia, por 92.

También Úbeda, en Jaén, marca los 92 euros la noche. Y le siguen ciudades del interior de Andalucía, como Córdoba y Jaén, las que tienen precios más asequibles durante este verano en el que, una vez más, los destinos de sol y se playa vuelven a ser el motor del turismo.