Manu Sánchez, tajante sobre lo que se dice de él tras la victoria de la Selección: "En mi España cabe todo el mundo, en la vuestra no"

Manu Sánchez es de los que no se callan. Tras la victoria de la selección española en la final del Mundial ante Argentina, son muchos los que han traído a colación uno de los monólogos que el humorista andaluz hizo en su programa de TVE.

España ganó por tres goles a cero a Austria en dieciseisavos de final, y horas después, Manu Sánchez celebró la victoria de la Selección en El perro andaluz poniendo en valor la diversidad y la integración de una España que traslada estos valores a su equipo de fútbol.

En una carta que está circulando en redes sociales, se le reprocha al cómico sevillano que se riera de "lo mal que lo estarían pasando los fachas" durante el torneo. "La realidad ha sido bastante más caprichosa que tu guion", opinan.

Entre otra de las acusaciones que se le hace a Manu Sánchez en esta carta figura la de "repartir carnés de españolidad y moralidad", exigiendo "respeto y pluralidad aplicando justamente lo contrario".

"No sois capaces de ver solo españoles"

La carta de reproches continúa apuntando que "España está muy por encima de las etiquetas con las que pretendéis dividirla". Todas estas palabras han obligado a Manu Sánchez a pronunciarse, que no ha dudado en responder de forma tajante.

"Ojalá tuviese usted comprensión lectora", empieza el humorista sevillano, que añade que "lejos de tenerla podría al menos no hacer el ridículo". Para el presentador de TVE, con esta carta dirigida hacia su persona se le da la razón.

"Los que seguís negando que sois racistas y xenófobos celebrando que el gol lo metió un blanco y que llevaba una cruz confirmáis justo lo que se decía en el monólogo: que no sois capaces de ver solo españoles diversos y plurales sin que los haya de primera y de segunda. TODOS", asegura.

Al hilo de esto, Manu Sánchez asegura que en la España que él entiende y en su reivindicación de la diversidad y la pluralidad "cabe todo el mundo", mientras que en la España de los que le acusan de lo anterior no.

El presentador de TVE cree que este sector de la sociedad celebra "más o menos según el color o el Dios al que se rece. Hasta el punto de necesitar subrayarlo mucho". Su respuesta a esta carta termina con una referencia a Mafalda: "El problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta".