El motivo por el que las personas mayores de 60 años no deberían sentarse juntas en los aviones

Un estudio científico ha puesto sobre la mesa una cuestión poco conocida sobre la seguridad aérea: la distribución de los pasajeros dentro del avión, la cual puede ser clave en caso de emergencia, especialmente cuando se trata de personas mayores de 60 años.

La investigación, publicada en AIP Advances, analizó distintos escenarios de evacuación en un Airbus A320. A través de simulaciones, los expertos comprobaron cómo influye tanto la cantidad como la ubicación de los pasajeros de mayor edad en la rapidez con la que se puede desalojar la aeronave.

Los resultados llamaron la atención de los investigadores. Ninguna de las pruebas logró cumplir con el estándar internacional de evacuación, que establece un máximo de 90 segundos. En el mejor de los casos, el proceso superó los dos minutos, mientras que en el peor escenario se acercó a los cuatro.

Lejos de señalar a este grupo de pasajeros como un problema, los investigadores aclaran que el factor clave está en las condiciones propias de la edad. A partir de los 60 años es más frecuente tener una movilidad más limitada, reflejos más lentos o mayor dificultad para reaccionar bajo presión. En una situación crítica, esto puede provocar pequeños atascos en los pasillos o en las salidas de emergencia.

Sin embargo, el hallazgo más importante no tiene que ver solo con cuántas personas mayores viajan, sino con dónde están sentadas. Cuando se concentran en una misma zona del avión, las evacuaciones se vuelven más lentas y desiguales. En cambio, repartirlas por toda la cabina ayuda a que el flujo de salida sea más constante.

Esto abre la puerta a posibles cambios en el futuro. Los expertos sugieren que las aerolíneas podrían replantear la asignación de asientos o adaptar las instrucciones de seguridad según el perfil de los pasajeros. Incluso se plantea una medida que puede resultar incómoda: separar a parejas mayores durante el vuelo para mejorar la seguridad.

Por ahora, se trata únicamente de una propuesta basada en simulaciones, no de una norma obligatoria. Aun así, el estudio deja claro que pequeños detalles en la organización del avión pueden marcar una gran diferencia cuando cada segundo cuenta.