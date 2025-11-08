Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El pueblo que pertenece a Madrid pero está en Segovia: solo se puede acceder a él con autorización
Esta inaccesibilidad lo ha convertido en un territorio casi intacto.

Sandra Hernández Jiménez
Un mapa político de España con una flecha señalando el pueblo de Madrid que está en Segovia
Un mapa político de España con una flecha señalando el pueblo de Madrid que está en SegoviaGetty Images

España está salpicada de pequeños territorios que desafían la lógica de los mapas. Enclaves que, por cuestiones históricas y decisiones políticas, pertenecen a una comunidad autónoma pero se encuentran completamente rodeados por otra. A estos rincones se les conoce como “islas administrativas” y son vestigios de antiguas delimitaciones, pactos y repartos de tierras que, siglos después, siguen generando curiosidad.

A menos de 70 kilómetros de la capital madrileña, en plena meseta norte, existe un pequeño territorio que cumple con estas características: la Dehesa de la Cepeda. Jurídicamente pertenece al municipio madrileño de Santa María de la Alameda, pero su extensión de apenas 12 kilómetros cuadrados queda totalmente rodeada por tierras de Ávila y Segovia, y su acceso está limitado salvo con autorización.

El origen de esta “isla administrativa” se remonta a la reorganización provincial de 1833 impulsada por Javier de Burgos, cuando muchas demarcaciones fueron asignadas siguiendo criterios de extensión, población y coherencia geográfica. Tras aquellas decisiones, la Dehesa quedó adscrita a Madrid, para que más tarde pasase por manos de familias acomodadas, entre ellas la de los Sáinz de Baranda, y de ganaderos que han gestionado la finca hasta hoy.

Un caso singular

A pesar de pertenecer a Madrid desde el siglo XIX, la documentación no siempre aclara por completo cómo se consolidó su singular status, lo que ha alimentado versiones y reclamaciones a lo largo de los siglos. Algunos municipios colindantes, como Peguerinos (Ávila) y El Espinar (Segovia) han reclamado la Dehesa de la Cepeda, ya sea bien intentando incorporarla a su terreno o consiguiendo mayores competencias sobre su gestión.

Esta pequeña pedanía madrileña no se puede visitar libremente sino que su acceso está acotado salvo por las pistas forestales que parten de Ávila o Segovia. Esta inaccesibilidad ha convertido a la Cepeda en un territorio casi intacto puesto que, irónicamente, no existe conexión directa desde la Comunidad de Madrid. Pese a que está prácticamente deshabitada, ha funcionado históricamente como gran pastizal y espacio ganadero de la comarca.

Además de su importancia administrativa, el enclave destaca por la presencia de yacimientos prerromanos, trazas de una calzada romana y vestigios de ocupación visigoda y medieval. La Dehesa de la Cepeda es, en resumen, un caso pequeño en extensión pero grande en singularidad: una porción administrativa de Madrid anclada en Castilla y León con accesos controlados, gestión ganadera y una historia que mezcla subastas, oligarquías locales y reivindicaciones vecinas.

