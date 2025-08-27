Elegí el asiento de ventana del avión por la vista, pero la mujer que tenía detrás tenía otros planes

A la hora de volar, cada pasajero tiene sus preferencias. Hay quienes se inclinan por el asiento de pasillo para poder levantarse con facilidad, estirar las piernas o ir al baño sin molestar a nadie. Otros, en cambio, no conciben un viaje sin la ventanilla para mirar las nubes, contemplar un amanecer desde las alturas o capturar fotos del paisaje es parte esencial de la experiencia.

Precisamente por eso, una mujer llamada Tori Wils decidió pagar por un asiento junto a la ventana en un vuelo rumbo a Carolina del Norte, convencida de que disfrutaría de un par de horas tranquilas con una vista privilegiada. Lo que no imaginaba era que la persona sentada detrás de ella tenía otros planes.

La historia comenzó cuando Tori se acomodó en su asiento y levantó la persiana para dejar entrar la luz y admirar el cielo despejado. Sin embargo, de pronto una mano apareció desde atrás y la cerró sin pedir permiso. Sorprendida, Tori volvió a subirla, solo para descubrir que la pasajera insistía en bajarla de golpe una y otra vez.

El video que se volvió viral

Indignada, Tori decidió grabar la situación y compartirla en su cuenta de TikTok (@amixedperspective). En el video, que rápidamente se hizo viral, explicaba en el pie de foto con frustración: “Quiero decir que todo lo que quería hacer era ver el cielo”.

Su publicación además de llegar a tener más de 500 mil likes, desató un intenso debate. Algunos la apoyaban asegurando que la ventana pertenece al pasajero que ocupa el asiento, otros defendían a la mujer de atrás, alegando que la luz intensa podía resultar molesta en cabinas cerradas y en vuelos largos.

Incluso miembros de tripulación intervinieron en la conversación. Una azafata dejó claro que, en casos como este, lo recomendable es llamar al personal de cabina: “Toca la luz de llamada que está arriba y avísale a la azafata. Te respaldarán. Ese es tu asiento y esa es tu ventana”