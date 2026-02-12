Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Javier Ruiz dice con toda claridad qué buscan declaraciones como las que han hecho en 'El Hormiguero' sobre Sarah Santaolalla
Según afirma, hay mucho más detrás de los ataques.

Rodrigo Carretero
Javier Ruiz y Sarah Santaolalla.
Javier Ruiz y Sarah Santaolalla.TVE

El periodista Javier Ruiz, presentador de Mañana 360 en TVE, ha explicado lo que, a su juicio, se esconde detrás de descalificaciones como las que se vertieron en El Hormiguero contra la analista política Sarah Santaolalla.

La periodista Rosa Belmonte ha tenido que disculparse después de referirse a Santaolalla en el programa de Pablo Motos como "esa que es la mitad tonta y la mitad tetas".

"Esto se está convirtiendo en una estrategia para silenciar ciertas voces, las que están en ciertos espectros progresistas y sobre todo cuando son mujeres, señaladas, vejadas, acosadas... El tema ha tomado una relevancia política y ha provocado respuestas desde el Gobierno hasta el Instituto de la Mujer", ha asegurado Javier Ruiz.

"Soy yo la mujer a la que has atacado"

Después de la enorme polémica por sus palabras, Belmonte ha pedido perdón: "Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario en El Hormiguero. Fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes. Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención".

La propia Santaolalla ha replicado a esa declaración: "No pidas perdón a quien hayas ofendido, pídemelo a mí. Soy yo la mujer a la que has atacado y humillado desde un programa de máxima audiencia por mi intelecto y aspecto físico. Tengo nombre y apellidos... y dignidad".

"Metimos la pata"

También Pablo Motos ha pedido disculpas en El Hormiguero: "Me vais a permitir, antes de empezar el programa, pida perdón por un comentario que hizo Rosa Belmonte en la tertulia. A veces pasa que, a la velocidad del directo, estás pensando algo que no deberías haber dicho".

"Pero eso no quita que metimos la pata. Como no es el estilo de Rosa ni del programa, queremos pedir nuestras más sinceras disculpas. Gracias por entendernos y nos esforzaremos para que no vuelva a suceder", ha añadido.

