En este pueblo de Soria, donde se graba una popular serie, el inglés fue idioma "oficial"

Lo que en los años sesenta parecía el destino inevitable para muchos pueblos pequeños, con calles vacías, casas cerradas y vecinos marchándose a la ciudad, terminó convirtiéndose en una inesperada oportunidad décadas después. La recuperación de uno de estos enclaves rurales dio lugar a un proyecto singular que transformó sus calles en el escenario de una experiencia de inmersión lingüística poco común.

Es el caso de Valdelavilla, una pequeña localidad de Soria que llegó a quedar prácticamente abandonada, donde la historia dio un giro singular. Su recuperación no llegó de la mano de nuevos habitantes, sino de un proyecto pionero de inmersión lingüística que durante años hizo que el inglés fuese el único idioma permitido tanto para vivir como para comunicarse, transformando así el pueblo por completo.

El pueblo, en realidad una aldea restaurada que permaneció deshabitada durante décadas, fue redescubierto y rehabilitado a principios de los 2000. Allí se instalaron cursos intensivos vinculados al proyecto impulsado por el entorno empresarial del profesor Richard Vaughan, pionero en la enseñanza intensiva del inglés en España, que popularizó el modelo de ‘English Village’: estancias prolongadas en un entorno rural donde todas las actividades se desarrollaban exclusivamente en inglés, tal y como recoge Heraldo-Diario de Soria.

Referente del aprendizaje inmersivo

Desde comprar el pan hasta las dinámicas de grupo, cada situación cotidiana se convertía en una oportunidad para practicar inglés. El objetivo del proyecto era sencillo pero ambicioso: obligar a los participantes a comunicarse sin recurrir al español para superar el bloqueo habitual a la hora de hablar. Al eliminar la posibilidad de cambiar de idioma, los asistentes tenían que improvisar, equivocarse y volver a intentarlo.

La fórmula demostró ser efectiva y atrajo a colectivos variados, desde estudiantes y opositores hasta directivos de empresas. La experiencia combinaba aislamiento con la presión gradual de la inmersión total, una receta que convirtió a la aldea en referente nacional del llamado aprendizaje intensivo. Cabe destacar que la obligatoriedad del inglés se aplicaba a quienes participaban en los programas, ya que Valdelavilla nunca dejó de ser un pueblo español en términos administrativos.

Años después, la localidad volvió a situarse en el mapa gracias a la televisión. El rodaje de la serie ‘El Pueblo’ convirtió sus calles y casas de piedra en escenario de ficción en 2019 y multiplicó su visibilidad fuera de la provincia. La producción atrajo la curiosidad de muchos espectadores que comenzaron a interesarse por el lugar donde se grababa la historia, impulsando las visitas y reforzando su proyección como destino de turismo rural.

Con el paso del tiempo, el modelo se ha expandido y la “aldea inglesa” dejó de ser una experiencia tan exclusiva de Valdelavilla, surgiendo iniciativas similares en otros puntos del país. Aun así, su historia permanece como uno de los ejemplos más singulares de cómo un pequeño enclave rural logró reinventarse con una idea diferente, demostrando que incluso los pueblos que parecían destinados al abandono pueden encontrar nuevas formas de volver a llenarse de vida.