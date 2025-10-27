Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En Reino Unido alaban la ciudad de España que es una alternativa a Barcelona "y sin aglomeraciones"
La especialista sobre viajes a España de 'The Telegraph' destaca que allí "no tendrás que luchar contra las multitudes".

Elena Santos
Elena Santos
Imagen aérea de Tarragona.Getty Images/iStockphoto

"Aunque me encanta Barcelona, a muchos otros también", lamenta en su último artículo Annie Bennett, la experta en viajes por España del diario británico The Telegraph. La autora, que destaca en el titular que lleva "décadas explorando España", asegura que ha encontrado la que califica como "la alternativa perfecta y sin aglomeraciones" a la ciudad condal.

La ciudad que recomienda a quienes busquen un destino costero con "rica historia", así como "comida y vino excelentes", pero sin esa masificación turística de Barcelona es la cercana Tarragona.

"Si bien los niveles de turismo no se parecen en nada a lo que se puede haber experimentado en Barcelona, Tarragona ciertamente no es una ciudad desconocida y recibe un flujo constante de visitantes durante todo el año", matiza Bennett. Como indica, recibe muchos visitantes de quienes visitan la Costa Daurada, así como de cruceros, pero "es mucho menos popular como destino de escapada de fin de semana para turistas internacionales".

Entre sus principales atractivos, alaba los vestigios de Tarraco, el pasado romano de la ciudad, con los que uno puede "toparse, literalmente, con fragmentos" en ciertas zonas.

  Anfiteatro de Tarragona.TONO BALAGUER / GETTY IMAGES

No en vano, el conjunto arqueológico de Tarraco fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO  en el año 2000. El teatro, el forum y el anfiteatro -allí se celebraban luchas de gladiadores y de fieras- son tres de los puntos clave que no pueden faltar en una visita a la ciudad.  

Además de las visitas culturales, la experta en viajes no se olvida de la parte gastronómica y recuerda que la salsa romesco "que se ha puesto muy de moda en el Reino Unido en los últimos años, fue inventada por los pescadores de El Serralló, el barrio que rodea el puerto".

Entre los consejos que da para los viajeros, menciona La Antigua Casa Corderet, la tienda más antigua de Cataluña. "Ayúdala a seguir funcionando un poco más comprando velas para llevar a casa", anima. Sobre planes que se pueden hacer desde allí, recomienda visitar los viñedos del Priorat.

Hace un año, The Times también se entusiasmó con Tarragona, a la que llamó "joya". Curiosamente, también la proponía a sus lectores como una alternativa a Barcelona y, además, "asequible".

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

