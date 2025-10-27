En Reino Unido alaban la ciudad de España que es una alternativa a Barcelona "y sin aglomeraciones"

"Aunque me encanta Barcelona, a muchos otros también", lamenta en su último artículo Annie Bennett, la experta en viajes por España del diario británico The Telegraph. La autora, que destaca en el titular que lleva "décadas explorando España", asegura que ha encontrado la que califica como "la alternativa perfecta y sin aglomeraciones" a la ciudad condal.

La ciudad que recomienda a quienes busquen un destino costero con "rica historia", así como "comida y vino excelentes", pero sin esa masificación turística de Barcelona es la cercana Tarragona.

"Si bien los niveles de turismo no se parecen en nada a lo que se puede haber experimentado en Barcelona, Tarragona ciertamente no es una ciudad desconocida y recibe un flujo constante de visitantes durante todo el año", matiza Bennett. Como indica, recibe muchos visitantes de quienes visitan la Costa Daurada, así como de cruceros, pero "es mucho menos popular como destino de escapada de fin de semana para turistas internacionales".

Entre sus principales atractivos, alaba los vestigios de Tarraco, el pasado romano de la ciudad, con los que uno puede "toparse, literalmente, con fragmentos" en ciertas zonas.

Anfiteatro de Tarragona. TONO BALAGUER / GETTY IMAGES

No en vano, el conjunto arqueológico de Tarraco fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. El teatro, el forum y el anfiteatro -allí se celebraban luchas de gladiadores y de fieras- son tres de los puntos clave que no pueden faltar en una visita a la ciudad.

Además de las visitas culturales, la experta en viajes no se olvida de la parte gastronómica y recuerda que la salsa romesco "que se ha puesto muy de moda en el Reino Unido en los últimos años, fue inventada por los pescadores de El Serralló, el barrio que rodea el puerto".

Entre los consejos que da para los viajeros, menciona La Antigua Casa Corderet, la tienda más antigua de Cataluña. "Ayúdala a seguir funcionando un poco más comprando velas para llevar a casa", anima. Sobre planes que se pueden hacer desde allí, recomienda visitar los viñedos del Priorat.

Hace un año, The Times también se entusiasmó con Tarragona, a la que llamó "joya". Curiosamente, también la proponía a sus lectores como una alternativa a Barcelona y, además, "asequible".