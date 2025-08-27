En Reino Unido empiezan a olvidar Mallorca para decantarse por la "isla maravilla" con hoteles por 37 euros

La saturación turística que padece Mallorca ha llevado a muchos veraneantes del Reino Unido a mirar hacia otras costas del Mediterráneo. Según datos recogidos por el medio británico Express, de los 3,6 millones de turistas británicos que viajaron a las Islas Baleares en 2024, solo el 64% eligió Mallorca, lo que pone de manifiesto un reparto de visitantes distinto al de años anteriores y alimenta la búsqueda de destinos menos masificados.

Entre las alternativas más repetidas por los expertos británicos figura Lasithi, una unidad periférica de Grecia, en el extremo oriental de Creta. “Si buscas escapar de las multitudes este verano, Lasithi es un destino vacacional fantástico que ofrece una experiencia griega tranquila y auténtica, a precios muy razonables”, asegura Laura Evans-Fisk, directora de Digital & Engagement en Eurochange, en declaraciones recogidas por el medio británico.

Se trata de una escapada que combina playas tranquilas, pueblos con historia y precios mucho más ajustados que los de los grandes centros turísticos baleáricos. La costa de Lasithi ofrece sensaciones parecidas a Mallorca pero sin las aglomeraciones típicas del litoral balear, además que ha sido descrita como una opción “auténtica y sosegada” para verano, por lo que conseguir un lugar en la arena no es ni siquiera una preocupación de los visitantes.

Sus encantos griegos

No obstante, Lasithi no solo es popular por su diversidad de playas y calas, sino también por su patrimonio gastronómico. La comarca es responsable de algunos de los mejores productos griegos, como el aceite de oliva y la miel, además de otros alimentos locales que pueden disfrutarse en pequeñas almazaras y mercados rurales. Entre los puntos de interés figuran la famosa playa de Vai, las ruinas de la isla de Spinalonga y la meseta de Lasíthi, salpicada de los tradicionales molinos de viento.

Otro de los reclamos para el viajero británico es el bajo coste de vida: desde cervezas por 4,60 euros y comidas de 10 euros hasta apartamentos de Airbnb disponibles por tan solo por 37 euros. Además, desde el Reino Unido hay varias conexiones directas a Creta operadas por compañías como Jet2 y easyJet, lo que facilita los viajes de ida y vuelta en pocas horas. Desde los aeropuertos de Glasgow, Manchester y Birmingham salen vuelos desde 144 euros.

Lasithi se consolida como el destino perfecto para aquellos viajeros que quieren mantener el clima y la cultura del Mediterráneo pero rehúyen las multitudes de las Baleares. Desde Eurochange se ha insistido en la importancia de elegir destinos que no contribuyan a agravar los problemas de saturación en los lugares más golpeados por el turismo, por ello apuntan a esta “isla maravilla” como una alternativa idílica.