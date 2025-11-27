Florencia, argentina, viaja al pueblo de La Rioja donde nació su abuelo: "Es increíble cómo puedo ahora poner color y sonido a los paisajes"

Una vista aérea de la ciudad de Logroño desde la concatedral de Santa María de la Redonda, en La Rioja.

La primera edición del programa ‘También Riojanos’, impulsado por el Gobierno de La Rioja, reúne por primera vez a 15 jóvenes descendientes de riojanos residentes en Argentina y Chile para ofrecerles una experiencia de inmersión en la tierra de sus antepasados. Durante su estancia, estos hijos y nietos de emigrantes recorren municipios clave, participan en actividades culturales y redescubren historias familiares que hasta ahora solo habían escuchado en relatos.

La iniciativa busca estrechar vínculos con la diáspora y mantener viva una identidad riojana que trasciende fronteras. Una de las historias más emocionantes es la de Florencia Moreno, una joven de 25 años que, acompañada de sus dos hermanas, llegó a La Rioja para recorrer el pueblo donde nació su abuelo. Su viaje ha significado poner rostro y sentidos a los relatos que el familiar les repetía desde pequeñas.

"Es un privilegio venir aquí, estoy muy agradecida y más compartirlo con mis hermanas", cuenta emocionada Florencia en declaraciones recogidas por la COPE Rioja. “Es increíble cómo puedo ahora poner color y sonido a los paisajes, a las casas, a las piedras de las calles”, relata la joven, explicando que, aunque la región ha cambiado, la “esencia” de los recuerdos familiares sigue viva.

Un encuentro muy emotivo

El abuelo de Florencia partió de Ajamil de Cameros junto a su madre y hermano en busca de nuevas oportunidades en Argentina y, pese a construir allí su vida, nunca dejó de evocar su pueblo natal. Ajamil, situado en la comarca del Camero Viejo, conserva hoy plazas empedradas, iglesias centenarias y un paisaje serrano que ayuda a entender por qué tantos emigrantes guardaron la nostalgia de la tierra que los vio nacer.

El programa incluye itinerarios por lugares como Santa Coloma, Arnedo, Viniegra de Abajo, Briones y otros municipios que muchos sólo conocían por las historias familiares. La recepción institucional también formó parte del programa: representantes del Gobierno de La Rioja, entre ellos el presidente regional, recibieron al grupo en el Palacio de Gobierno para dar la bienvenida y explicar las oportunidades de colaboración académica y profesional que pueden surgir de este encuentro con las raíces.

Por otro lado, para el abuelo de Florencia el encuentro con sus nietas supuso un momento cargado de lágrimas y orgullo: la tierra que llevó siempre en el recuerdo ahora puede escucharse y verse a través de las voces de quienes nacieron a miles de kilómetros. Un gesto que confirma que, pese al paso del tiempo y la distancia, las raíces encuentran siempre la manera de volver a casa.