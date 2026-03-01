Irán anuncia ataques contra Israel y 27 bases militares de EE UU en Oriente Medio

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció este domingo ataques contra 27 bases militares de EE. UU. en Oriente Medio y objetivos de Israel, después de que prometiera venganza por la muerte del ayatolá Ali Jameneí por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Según publicó en su cuenta en X Tasnim, agencia vinculada con la Guardia Revolucionaria, además de las 27 bases de Estados Unidos, sin precisar cuáles, los ataques también se dirigieron contra objetivos militares en Israel, entre ellos en Tel Aviv.

El Ejército israelí informó mientras en un comunicado de una nueva oleada de misiles contra Israel y pidió a la población quedarse en lugares seguros hasta nueva orden, sin dar más detalles.

La cadena catarí Al Jazeera reportó por su parte cerca de las 7.40 local (4.40 GMT) haber escuchado "al menos 11 explosiones" en Doha, una situación que el medio constató con residentes de la capital catarí y sobre la que se desconocen más detalles hasta ahora.

El Ministerio de Defensa de Catar anunció a su vez que pudo prevenir "con éxito" el impacto de hasta 18 misiles balísticos que apuntaron a varias áreas del país.Al Jazeera también aseguró que las sirenas de alerta se habían activado en Kuwait e informó de explosiones en Dubai.

"Nos vengaremos de los estadounidenses e israelíes. Han traspasado nuestra línea roja. Les asestaremos golpes tan terribles que implorarán clemencia", dijo por su parte el presidente del Parlamento de Irán, citado por la agencia IRNA.

Irán confirmó este domingo la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y prometió venganza con un castigo “duro y decisivo” a través de la mayor operación militar de su historia contra objetivos de EE. UU. e Israel, que anunció a su vez más ataques contra el país persa.

Desde los ataques conjuntos del sábado de EE. UU. e Israel contra Irán, Irán ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros, países aliados de Estados Unidos y donde la potencia occidental tiene bases militares.

La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro). Los ataques se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja.