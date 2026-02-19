Ni Caribe ni Maldivas: estas son las dos playas españolas que se han colado entre las 20 mejores del mundo

Cada año salen listas de “las mejores playas del planeta” y, casi siempre, el resultado es el mismo: aguas turquesas en lugares exóticos, nombres imposibles de pronunciar y precios que hacen llorar a la tarjeta de crédito. Pero en 2026 hay sorpresa: España ha colado dos arenales en el top 20 mundial.

La clasificación llega de los premios Travellers Choice de Tripadvisor, que se basan en miles de opiniones de viajeros durante el último año. Es decir, no decide un jurado con sombrero de paja, sino gente real que ha pisado la arena y ha dado su veredicto. Y ahí, entre playas del Caribe, Grecia o Tailandia, aparecen dos nombres muy familiares.

La primera es Playa de Muro, en Mallorca, que ha logrado meterse en el puesto 12 del ranking mundial. Arena fina, aguas poco profundas y kilómetros de costa que parecen hechos para pasar el día entero sin mirar el reloj. Vamos, el típico sitio donde dices “solo un bañito rápido” y acabas saliendo del agua tres horas después.

La otra representante española es Playa de Maspalomas, en Gran Canaria, que cierra la lista en el puesto 20. Su mezcla de dunas gigantes, océano y atardeceres de postal la convierte en una de esas playas que parecen sacadas de un anuncio de colonia, pero con chiringuito cerca.

El primer puesto de 2026 ha sido para Isla Pasión, un paraíso privado en México de arena blanca y aguas transparentes. Eso sí, la experiencia no es gratis: el acceso cuesta desde unos 45 dólares. Es decir, muy bonito, pero no precisamente para bajar con la nevera y la sombrilla de casa. En la lista también aparecen destinos de postal como Playa de Elafonisi, famosa por su arena rosada, o la animada Bondi Beach, uno de los iconos playeros del mundo.

Lo curioso de estas clasificaciones es que confirman algo que muchos ya sospechaban: no hace falta un vuelo de diez horas para encontrar playas de nivel mundial. A veces, el paraíso está a dos horas de avión y se habla español.