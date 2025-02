Habla el operador detrás de los tours de Corea del Norte para occidentales y lo primero que recomienda es "no pensar"

El sector turístico de Corea del Norte, país con un régimen de dictadura a cargo de una dinastía comunista, siempre ha atravesado ciertas dificultades. El ser uno de los estados más herméticos del mundo no ha facilitado la expansión de este negocio. Pero eso no quiere decir que las autoridades norcoreanas lo hayan dejado de lado. Todo lo contrario.

A lo que comenzó siendo como un punto de atracción lógico para visitantes procedentes de la aliada República Popular China -país muy diferente en cuanto a su apertura y relaciones exteriores, pero bajo férreo control del Partido Comunista de China- con el paso de los años se han ido sumando turistas de otros países. Ante una mezcla de curiosidad y morbo en una visita que está totalmente diseñada y controlada para ver lo que las autoridades norcoreanas permitan ver.

Hace unas semanas, circulaba como la pólvora la noticia de una nueva posibilidad de tours para visitantes de Occidente por 645 euros. Con una condición, claro. Sí, la que te imaginas. No preguntar ni romper el perfecto guion diseñado donde no se ve pobreza en un país asolado por el hambre.

"Como un viaje escolar" en el que "no es necesario pensar demasiado por uno mismo"

Cabe recordar que representantes de dos agencias de viajes occidentales, Koryo Tours y Young Pioneer Tours, cruzaron a Corea del Norte el pasado jueves por primera vez desde que el país cerró sus fronteras hace cinco años, según Newsweek. Las dos compañías, ambas con sede en Pekín, dijeron que habían pasado de la frontera china a la zona económica especial norcoreana de Rason para discutir la logística de los próximos viajes.

Según recoge el medio The Independent, el principal operador turístico del estado aislado ha descrito un viaje allí como "como un viaje escolar". Son palabras de Simon Cockerell, director general de Koryo Tours, al podcast de viajes diarios del citado medio británico: "Todo está guiado, el itinerario lo planificamos con antelación nosotros con nuestros socios allí".

No se ha quedado ahí y ha dejado una afirmación bastante obvia: "En realidad, no es necesario pensar demasiado por uno mismo. De todos modos, en Corea del Norte no se fomenta demasiado el pensamiento por cuenta propia".