En Ucrania asombra el rápido aprendizaje de los soldados norcoreanos combatientes en la guerra

El pasado sábado, durante el segundo día de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reafirmó que la adhesión de su país a la OTAN sigue siendo su principal demanda y llamó a una Europa unida para enfrentar a Rusia.

En su discurso, recogido por Kyiv Post, Zelenski alertó sobre la expansión del ejército ruso y el posible peligro para Europa, destacando la presencia de tropas norcoreanas que ayudan a Rusia, y cuestionó si Europa está tomando medidas preventivas mientras estos soldados ganan experiencia en el campo de batalla.

"Rusia abre nuevos centros de reclutamiento cada semana. Los precios del petróleo permiten a Putin ignorar las presiones internacionales. Tenemos información clara de que Rusia se está preparando para enviar tropas a Bielorrusia este verano, tal vez para atacar a Ucrania o tal vez no", advirtió.

"¿Tal vez sea para ti? ¿Qué podemos hacer antes de la próxima invasión?", preguntó. Asimismo, resaltó la capacidad de aprendizaje de los soldados enviados por Corea del Norte: "No se equivoquen: los norcoreanos están aprendiendo rápido. ¿Y sus ejércitos? ¿Están preparados?".

La visión de una Europa autosuficiente y unificada

Por otra parte, el líder ucraniano abogó por una Europa autosuficiente y unificada en su defensa, sugiriendo que las tropas ucranianas podrían reemplazar la presencia estadounidense en el continente si Washington decide reducir su participación.

"Europa necesita una sola voz, no una docena de voces diferentes", enfatizó. "Ha llegado el momento. Hay que crear las Fuerzas Armadas de Europa. No es más difícil que oponerse a los ataques rusos, cosa que ya hemos hecho. El dinero por sí solo no detendrá a Rusia. No se trata solo de presupuestos, sino también de personas. Es necesario defender la propia casa", añadió.

Zelenski también respondió a las declaraciones de Washington que descartan la adhesión de Ucrania a la OTAN, señalando que, aunque Estados Unidos juega un papel clave en la seguridad, Putin no debe tener el poder de influir en las decisiones de la alianza.

"Si Rusia viniera a ustedes, ¿su país sería capaz de luchar de la misma manera que los ucranianos? No se lo deseo a nadie, por eso estamos hablando de garantías de seguridad", concluyó.