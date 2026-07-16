Los turistas británicos señalan lo único que les está quitando las ganas de volver a Ibiza: botellas de agua a 15 euros en las discotecas

El mercado británico representa cerca de un tercio de los visitantes de Ibiza, según datos recogidos por Ibizahouserenting, el cual destaca tanto el buen tiempo como el ocio, así como los paisajes de la zona. Sin embargo, los precios cada vez más elevados, tanto a la hora de salir como a la hora de conseguir un alquiler vacacional, están comenzando a ahuyentarlos.

Una de las que ha alzado la voz en torno a esta situación ha sido la guía turística británica Create Ibiza. Lo ha hecho a través de un video compartido en TikTok, donde la joven ha criticado el precio de algo tan básico como una botella de agua en diferentes clubes y locales del destino popular de fiesta.

Hola Ibiza: 15€

Edén: 12€

Ushuaia: 15€

Pacha: 13€

Unvrs: 15€

Cova Santa: 12€

DC-10: 7/8€

Una alternativa es llevar contigo siempre una botella de agua reutilizable, la cual puedes ir rellenando en hasta cuatro fuentes que actualmente hay repartidas por la ciudad o en las estaciones de servicio, donde unos 20 litros de agua pueden costar cerca de un euro.

Cómo puedes ahorrar dinero en Ibiza

Ibiza es un lugar mágico. Sin embargo, si quieres visitarlo, es mejor que prepares tu cartera, pues, como puedes ver, los precios no suelen ser económicos. A pesar de ello, existen algunos trucos para no gastar tanto si vas a visitar este popular destino. Algunos de ellos son:

Planifica bien tu viaje: existen algunos lugares que puedes visitar de forma gratuita, como el MACE (Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza) o la Catedral de Ibiza.

Si vas a volar, te saldrá más barato si lo pillas un martes en lugar de un sábado. Ocurre lo mismo en temporada baja, pues te saldrá más barato que en temporada alta.

Opta por comprar en los supermercados locales y evita abusar de comer o cenar fuera.

Una zona económica para alojarse es Sant Antoni.

Si vas a salir de fiesta, mejor reserva la entrada con antelación.

Algunos lugares que merecen la pena visitar y que no te puedes perder son la playa de Comte, Las Dalias de Ibiza, el Parque Natural Ses Salines, la Cova de Can Marça o el Faro des Moscarter.