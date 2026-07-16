Iberdrola certifica su sistema de IA y lo extiende a más de 450 proyectos con criterio humano

Iberdrola utiliza inteligencia artificial en más de 450 proyectos de su operativa diaria, desde la atención al consumidor hasta la gestión de las infraestructuras energéticas, según ha informado la compañía. La energética enmarca esta adopción en los retos que afronta el sector, incluyendo la electrificación de la economía y la gestión de unas redes cada vez más complejas, y asegura que su planteamiento pasa por combinar la tecnología con el criterio de sus profesionales, no por sustituirlo.

La relación de la eléctrica con estas herramientas no empezó con el auge reciente de la IA generativa. La compañía lleva más de veinte años empleando sus bases tecnológicas: primero fueron las herramientas de análisis de datos, después los modelos predictivos, el machine learning y la IA no generativa, y en la actualidad también la IA generativa. Ese recorrido, explica, le ha permitido aplicarlas en ámbitos como la gestión de redes, las energías renovables, el mantenimiento de activos y la atención al cliente.

Qué hacen esos proyectos

Entre las iniciativas en marcha hay ejemplos en varios de sus mercados. En España, el proyecto GregorIA se dedica a la gestión de las reclamaciones de los clientes, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y mejorar la calidad del servicio. En Estados Unidos, First Time Right busca que los equipos de campo resuelvan más intervenciones al primer intento, y en Brasil la solución Vegetation Management está orientada a reforzar la seguridad y la resiliencia de las redes eléctricas.

A escala de grupo, la compañía está automatizando parte de su proceso de compras con IA generativa para agilizar decisiones y planes de inversión, y desarrolla otras iniciativas con agentes de inteligencia artificial en el negocio minorista de Reino Unido y en sus sistemas corporativos.

Iberdrola atribuye a esta digitalización, acumulada durante años, mejoras en la calidad del suministro, una reposición más ágil del servicio tras las incidencias y una gestión más eficiente de la red, a lo que suma los millones de contadores inteligentes ya desplegados. La empresa enmarca todos estos pasos en su aspiración a convertirse en la AI Utility of the Future, un posicionamiento con el que traza un paralelismo con su apuesta de hace 25 años por las renovables, las redes inteligentes y el almacenamiento.

Formación interna y una certificación externa

Para la compañía, el valor de estas herramientas está en reforzar el trabajo de sus equipos y liberar tiempo para las tareas que requieren experiencia y conocimiento especializado. Con ese argumento ha ampliado sus programas de formación, que incluyen itinerarios adaptados a distintos perfiles y niveles, masterclasses, talleres especializados, hackatones y comunidades internas de intercambio de buenas prácticas.

En materia de gobernanza, Iberdrola ha desarrollado un modelo que integra gestión del riesgo, supervisión humana, transparencia y cumplimiento normativo a lo largo del ciclo de vida de sus sistemas de IA. GregorIA fue el primer caso de uso certificado bajo ese marco interno de IA responsable, y en 2026 la compañía obtuvo la certificación de su sistema de gestión de inteligencia artificial conforme a la norma internacional ISO/IEC 42001, el estándar que evalúa este tipo de controles. La empresa se presenta como una de las pioneras en lograr ese sello.