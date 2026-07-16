Sale a la luz la causa de la muerte del actor Sam Neill, fallecido a los 78 años

El 13 de julio de 2026 conocíamos la terrible noticia de la muerte de Sam Neill. El legendario protagonista de Jurassic Park fallecía a los 78 años. Se daba la circunstancia que había superado un cáncer, un linfoma angioinmunoblástico de células T, por lo que se podía pensar que habría sido esta enfermedad la que habría terminado con su vida. Pero no.

Para evitar especulaciones, el representante del neozelandés ha dado a conocer a la revista People que la causa del fallecimiento del intérprete fue una neumonía. Además, ha recalcado que Sam Neill había tenido que enfrentarse a un linfoma, pero que había superado la enfermedad con un "nuevo tratamiento llamado terapia CAR-T".

Sam Neill en el funeral de Michael Gudinski en Melbourne Luis Ascui/Getty Images

De este modo, aunque estaba libre de cáncer, enfermedad que había superado en abril de 2026 tras cuatro años de tratamiento, fue la neumonía la que acabó con la vida del actor, cuyo fallecimiento fue anunciado por su familia con profunda tristeza.

Ocurrió el lunes 13 de julio de 2026 en Sydney, Australia. "Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", añadió el comunicado.

En la misma nota, los parientes de Neill señalaron que "la pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam permaneció libre de cáncer. Quieren expresar su más profundo agradecimiento al personal del Hospital St. Vincent's por la increíble atención brindada".

Sam Neill deja cuatro hijos

Sam Neill, cuyo nombre real es Nigel John Dermot Neill, nació en 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, hijo de una británica y un neozelandés. En 1954, la familia se mudó a Nueva Zelanda. Además de una importante carrera en el cine por la que siempre será recordado, el actor dirigía una bodega llamada Two Paddocks.

Sam Neill fue padre de cuatro hijos. Andrew, con el que retomó el contacto en 2014 tras muchos años separados; Tim, nacido de su relación con Lisa Harrow; así como Maiko y Elena. Las dos últimos son de su matrimonio con la maquilladora Noriko Watanabe. Adoptó a Maiko, hija de Noriko, mientras que fruto de su relación con la maquilladora tuvo a Elena.