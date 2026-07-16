Uber se lanza a por Glovo: oferta de 13.000 millones de euros para adquirir Delivery Hero

Uber ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Delivery Hero, la matriz alemana de Glovo. La operación alcanzará los 13.000 millones de euros y podría hacerse oficial en las próximas horas. El coste va a rondar los 41,50 euros por acción, lo que supone una prima cercana al 34% respecto al precio medio de cotización previo al anuncio.

La operación cuenta con el apoyo unánime del consejo de administración de Delivery Hero y con el compromiso de Prosus, su principal accionista.

La combinación de Uber y Delivery Hero crearía una plataforma de movilidad y reparto presente en 99 países, con un volumen conjunto de negocio (Gross Bookings) de unos 205.000 millones de euros tomando como referencia las cifras de 2025.

El objetivo de Uber es ganar presencia en mercados como Europa, Oriente Medio, Asia y Latinoamérica, precisamente donde Delivery Hero tiene una posición muy fuerte gracias a marcas como Glovo o Foodpanda.

Antes de que se anunciase la compra, Uber ya controlaba el 24,99% de los derechos de voto de Delivery Hero. Así han conseguido bloquear cualquier oferta de otra empresa de la competencia.

Para obtener la aprobación de los reguladores, Delivery Hero ha acordado vender participaciones a la firma de inversión estadounidense SSW Partners. El paquete vendido está valorado en unos 1.400 millones de euros. Esta decisión es la que afectaría a Glovo en España.

¿Cuál será la situación de Glovo en España?

La operación afecta a una de las principales compañías de delivery en España: Glovo.

El comunicado que ha publicado Uber incluye a Glovo España bajo el paraguas de SSW Partners. Esto se debe a que la compañía estadounidense quiere evitar conflictos competenciales. En España ambas empresas manejan más de la mitad del mercado de comida a domicilio. Lo mismo va a suceder en Polonia, Portugal, Moldavia y Rumanía.

SSW Partners va a entrar en 14 mercados que generarán 9.500 millones de euros, teniendo en cuenta los datos de facturación de 2025.

Así va a expandirse Uber en el resto del mundo

Glovo sí que quedará bajo el dominio de Uber en países como Italia, Croacia, Marruecos, Bulgaria, Serbia o Túnez. A nivel general, Uber va a entrar en 50 mercados de todo el mundo.

Será importante su implantación en América Latina a través de la marca PedidosYa, que opera en Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Otra adquisición notable que entra en el pack tras la compra de Delivery Hero es FoodPanda. De este modo, Uber va a ganar una fuerte presencia en Asia, pues esta matriz trabaja en Bangladesh, Camboya, Hong Kong, Laos, Malasia, Myanmar, Pakistán, Filipinas y Singapur.

Todos estos mercados sumaron un total de 36.000 millones de euros en 2025.

Los términos del acuerdo no están todavía firmados, por lo que podrían producirse ciertos cambios antes de que se oficialice, según advierten fuentes cercanas a Uber al Financial Times.