Una turista escocesa relata la 'guerra de las hamacas' en un hotel de Salou: "Como si acabaran de empezar Los Juegos del Hambre"

La 'guerra de las hamacas' se recrudece en España. Después de que hace unos días contáramos que en un hotel de Mallorca un hombre de 31 años había decidido utilizar polvos picapica para darles una reprimenda a aquellos que madrugan para tener en exclusividad una tumbona durante todo el día (sin importar que la utilicen o no), en esta ocasión, el escenario de la 'guerra' es un hotel de Salou (Tarragona).

Una turista escocesa ha relatado como, en el hotel en el que se alojaba, cada mañana se agolpaban decenas de personas haciendo una cola de dos horas junto a la puerta de la piscina con el objetivo de 'reservar' su hamaca. Una vez que llegaba el momento de la apertura de la puerta, comenzaba lo que ella misma ha definido como "Los Juegos del Hambre".

Tal y como recoge el medio de comunicación británico The Mirror, la mujer, de 37 años y llamada Leah Norman, ha explicado que "cada mañana había una gran cola dentro del hotel, llena de gente esperando a que se abrieran las puertas de la zona de la piscina. La puerta estaba cerrada con llave y se abría a las 10 de la mañana".

Lo que dejó asombrada a la turista escocesa es que "la gente empezaba a hacer cola sobre las 8 de la mañana y, cuando se abrían las puertas a las 10, todo el mundo echaba a correr para hacerse con las tumbonas que estaban apiladas junto a la piscina, como si acabaran de empezar Los Juegos del Hambre".

Pese a ese interés por conseguir las tumbonas, hay muchas de ellas que no se acaban utilizando, lo que es perjudicial para el resto de huéspedes del hotel. "Algunas familias con niños pequeños no podían conseguir tumbonas ni sombrillas para sus bebés, ya que alguien se las quitaba. Algunos días, las tumbonas permanecían vacías todo el día con toallas encima", ha asegurado Norman.