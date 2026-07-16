Iker Casillas sale al paso de una crítica por esta imagen del Francia-España: "Eres absurdo pero más absurdo soy yo por contestarte"

Iker Casillas ha respondido en X a un usuario que lo criticó por no mostrar emoción en el descuento del Francia-España, cuando la Selección Española ya estaba con pie y medio en la final de la Copa del Mundo.

"¿Lo de estos tíos qué fue? España en la final del mundial y estos parece que están en un funeral", dice un usuario de la red social de Elon Musk junto a una foto donde aparecen tres de los campeones del mundo de 2010.

De izquierda a derecha se puede ver a Xavi Hernández, a Iker Casillas, a Sergio Ramos y fuera de plano a Carles Puyol. Además, aparecen en la imagen el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Rafael Louzán y la ministra de Deportes, Milagros Tolón.

"No papanatas, esta imagen significa que el partido está sentenciado. Y lo que queríamos era que pitara el final. Eres absurdo pero más absurdo soy yo por contestarte", ha dicho Casillas molesto por la imagen.

Una respuesta que ha dado mucho que hablar y que acumula más de 3,5 millones de visualizaciones en la que ya es una de las respuestas más sonadas de lo que va de mundial.

España-Argentina, la final

Más allá de polémicas tuiteras, España vuelve a la final de un Mundial 16 años después y lo hará contra una Argentina totalmente envalentonada tras ganar a Inglaterra en los minutos finales por 2-1.

Este domingo a las 21:00 millones de españoles animarán desde distintas partes del país a una selección que se ha ido ganando poco a poco el corazón de los aficionados. Lejos queda ya el traspiés contra Cabo Verde y para el recuerdo quedan ya las palabras del delantero Mikel Oyarzábal y la negatividad de la prensa. Ahora, España está a 90 minutos de su segunda estrella y Argentina de su cuarta.