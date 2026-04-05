Santorini, Dubrovnik y Venecia ya limitan los cruceros que pueden atracar al día: el estudio que explica por qué Málaga, Palma y Valencia deberían hacer lo mismo

Las imágenes de calles colapsadas, vecinos esquivando grupos de turistas y comercios tradicionales sustituidos por tiendas de souvenirs ya no son una excepción en Europa. Son la norma en algunos de los destinos más visitados del continente.

En este contexto, varias ciudades han empezado a tomar medidas drásticas: limitar el número de cruceros que pueden atracar cada día. Y, según el reciente estudio “Ciudad, patrimonio cultural y turismo sostenible en el siglo XXI: los casos de Madrid y Barcelona” de Yolanda López López, ciudades españolas como Málaga, Palma o Valencia deberían plantearse seguir ese mismo camino.

El caso de Santorini, Dubrovnik o Venecia es paradigmático. Durante años, estas ciudades han sido símbolo del turismo masivo llevado al extremo, con miles de cruceristas desembarcando en cuestión de horas y saturando espacios urbanos diseñados para una escala completamente distinta. La respuesta institucional ha sido clara: poner límites.

El impacto silencioso de los cruceros

El problema, según los expertos, no es únicamente el volumen de turistas, sino su concentración en el tiempo. A diferencia del visitante que pernocta, el crucerista llega en masa, consume el destino en pocas horas y se marcha, dejando un impacto desproporcionado en infraestructuras, servicios públicos y convivencia urbana.

Venecia, por ejemplo, ha restringido el acceso de grandes cruceros a su laguna, una medida histórica destinada a proteger tanto el ecosistema como el patrimonio urbano.

Por su parte, Dubrovnik ha establecido un máximo diario de visitantes procedentes de cruceros, coordinando horarios para evitar picos de saturación. Así como Santorini, que también ha implementado topes diarios de llegadas para preservar la habitabilidad de la isla.

El estudio que analiza estas políticas apunta a una conclusión contundente: limitar los cruceros no solo reduce la presión turística, sino que mejora la calidad de vida de los residentes y la sostenibilidad del destino a largo plazo.

España, ante el mismo dilema

En este sentido, ciudades como Málaga, Palma de Mallorca o Valencia se encuentran en una encrucijada. En los últimos años, el tráfico de cruceros ha crecido de forma notable en estos puertos, consolidándolos como escalas clave en el Mediterráneo. Pero ese crecimiento empieza a generar tensiones similares a las que ya han vivido otros destinos.

El informe advierte de que, sin medidas de control, estas ciudades podrían reproducir los mismos problemas: saturación de los centros históricos, desplazamiento del comercio local, presión sobre la vivienda y pérdida de identidad urbana.

Además, el impacto económico del turismo de cruceros no siempre compensa sus costes. Aunque genera ingresos, estos se concentran en sectores muy concretos y no siempre benefician al tejido local de forma equitativa.

Esto se debe a que muchos visitantes apenas consumen más allá de servicios básicos o excursiones organizadas, lo que limita su aportación real a la economía de proximidad.

Regular para no llegar tarde

Frente a este escenario, el estudio propone una combinación de medidas. Entre ellas, limitar el número de atraques diarios, escalonar horarios de llegada, diversificar las rutas turísticas para descongestionar los centros históricos y apostar por un modelo que priorice al visitante que pernocta.

También subraya la importancia de la planificación estratégica. No se trata solo de reducir cifras, sino de redefinir el modelo turístico. La clave, insisten los expertos, está en equilibrar la actividad económica con la calidad de vida de los residentes.

Porque, como ya han demostrado ciudades como Venecia o Dubrovnik, esperar demasiado puede tener consecuencias difíciles de revertir. Y la pregunta que se abre ahora en España no es si el turismo debe crecer, sino cómo hacerlo sin perder aquello que, precisamente, lo hace atractivo.