Savina, piloto de avión desde los 22 años, revela el mejor sitio para sentarse si tienes miedo a las turbulencias: "La cola hace efecto palanca"

La aerofobia, o miedo a volar, es el temor irracional de viajar en avión. Este problema, que afecta, según datos de rtpa, a al menos un 5% de la población, puede solucionarse a través de la terapia o de cursos, así como con información que responda a nuestros miedos.

En este sentido, el piloto Savina Paül, quien ha acudido al pódcast 'B3TTER', ha explicado algunas de las preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez, como por ejemplo cuál es la zona más segura del avión, qué pasa si un pasajero tiene un ataque al corazón o qué pasa si se revienta una puerta o una ventana en mitad del vuelo.

¿Qué zona es la más segura?

Antes de nada, el piloto ha querido calmar el miedo de aquellas personas que temen viajar en este medio de transporte, explicando que el avión, al contrario de lo que muchos piensan, es una de las formas de viajar más seguras que existen. "Un avión no es peligroso ni nunca lo será, pero sí que hay diferentes miedos de la gente que está a bordo, que son, por ejemplo, las turbulencias, que hemos desmentido un poco", afirma Savina, que explica que estos movimientos no son nada raros, ni peligrosos.

"De hecho, lo más peligroso de las turbulencias es si tú en ese momento, pues estás sin el cinturón o caminando por el pasillo, que te puedas caer y te puedas hacer daño y te puedas pues chocar contra algo de dentro del avión, pero realmente exteriormente al avión no le va a pasar nada porque o sea, la turbulencia como tal no es peligrosa", destaca el hombre, que afirma que normalmente los pilotos suelen esquivar las tormentas, que es lo que realmente puede ocasionar algo de peligro debido al hielo o granizo que pueda contener.

"Algo que es impensable y que no estaría bien hacerlo es acercarse o entrar en una tormenta. Eso es algo que ya como sentido como nuestro ni se te pasa por la cabeza y por esto vamos con un radar meteorológico todo el rato y vamos esquivando las tormentas y vamos evitando las tormentas. "Las tormentas siempre es mejor pasarlas por encima o ladearlas, pero nunca por debajo ni por el medio", recalca.

Respecto a cuál es la zona más segura del avión, el piloto asegura que es mejor sentarse en la zona delantera, que es donde menos turbulencias se sienten. "El centro de gravedad de un avión no está en el centro del avión, (...) está un poco más delantero, siempre está como más en la zona de las alas, más cerca del morro. Entonces, esto hace que si el avión es así, aquí tenemos el morro y el centro de gravedad está aquí y aquí las alas, el avión hace un efecto palanca con los movimientos de la atmósfera", señala.

"Hace un movimiento de palanca en el cual la zona de la cola o detrás del centro de gravedad siempre se mueve un poco más y la zona delantera de delante del centro de gravedad se mueve menos. De hecho, nosotros en cabina notamos menos las turbulencias que una persona que pueda estar en la cola", agrega finalmente.