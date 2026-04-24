Sevilla quiere atraer 100 escalas de cruceros y megayates al año mientras los vecinos claman desde hace años contra la turistificación de la ciudad

Sevilla ampliará en un 50% el atraque de cruceros mientras que sus vecinos luchan, desde hace años, contra la turistificación de la ciudad. La capital andaluza tiene previsto alcanzar "en breve" las 100 escalas de barcos, según ha podido anunciar este jueves Francesc Grau y José Luis Almazán.

Las dos empresas que ganaron el concurso a finales de 2025, Global Ports y OPM Sevilla, serán quienes se encarguen de la gestión de los yates, cruceros y megayates que vengan a la ciudad andaluza y que atracarán en el muelle de las Delicias, según ha señalado el presidente del Puerto de Sevilla, Rafael Carmona, en el Diario de Sevilla.

La cosa cambiará en 2029, cuando se espera, si los plazos se cumplen, que los cruceros se queden en el muelle de Tablada, en vez de en el de Delicias, que se dedicará exclusivamente a atraques de megayates y yates.

"La intención que tenemos es que se aumenten las escalas de crucero, que se extienda la temporada más allá del otoño y la primavera y conseguir que vengan yates y megayates a pasar largas temporadas. Es el compromiso que también nos han planteado los nuevos operadores que tienen muchísima experiencia y muy buena reputación. Iremos anunciando las nuevas compañías que vienen a Sevilla", ha señalado el mismo.

Según han defendido desde Global Ports, ya hay algunas empresas de cruceros que se encuentran interesadas e incluso han confirmado escalas en Sevilla, aunque aún no han confirmado ningún nombre en concreto. En total, la compañía opera en 35 terminales de cruceros repartidos por todo el mundo y el de la ciudad andaluza es el décimo que incorpora en nuestro país.

El manager partner de Ocean Capital Partners, accionistas de Plataform Marinas (OPM), ha defendido la elección de la ciudad, pues según cree "en Sevilla es fácil generar atractivo para que vengan los clientes". Además, ha afirmado que uno de sus objetivos es contribuir al desarrollo del turismo y contribuir "al desarrollo económico de la zona".

"Estamos teniendo conversaciones con los capitanes y con las empresas de management de los megayates y pensamos que cuando hacen el cruce Caribe-Mediterráneo podemos tener aquí a los mejores yates grandes durante varios meses, que es lo interesante", ha agregado.

Mientras que ambas empresas planean el incremento de escalas, los vecinos de la zona continúan su lucha contra la turistificación de la ciudad, con iniciativas como "Sevilla se muere", quienes denuncian el actual modelo turístico de la capital.