Iñaki López ve el lío que tiene Vox con la "prioridad nacional": les deja en fuera de juego poniendo de ejemplo a Felipe VI

En los últimos días, Vox está tratando de aclarar a qué se refiere con el criterio de "prioridad nacional" tras el acuerdo alcanzado con el PP primero en Aragón y después en Extremadura. Una cuestión sobre la que parece no haber pleno consenso.

El portavoz del partido de Santiago Abascal en el Parlament, Joan Garriga, trató de aclarar a qué ciudadanos afecta este criterio asegurando que es español aquel "nacido de padre y madre española".

No obstante, el secretario general de Vox Ignacio Garriga, le ha desmentido este viernes. Lo ha hecho en una entrevista en RTVE, donde ha aclarado que esta interpretación es "un error".

Para Ignacio Garriga, la legislación española dice que "es español quien tiene el DNI". "Hay personas que no tienen padre o madre español y acaban siendo españoles", ha matizado.

"No se ponen de acuerdo"

Sobre todo esto ha opinado el periodista Iñaki López, quien en su cuenta de X ha dejado una reflexión al hilo de la cuestión de al "prioridad nacional". Pese a las aclaraciones del secretario general de Vox, la cuestión no parece estar nada clara.

"Según Vox, Felipe VI no es español", ha comentado el presentador de laSexta. Cabe recordar que el rey, Felipe de Borbón, es hijo de Juan Carlos de Borbón, quien nació en Roma, y de Sofía de Grecia, nacida en Psijicó, un municipio muy próximo a Atenas.

Iñaki López ha ido más allá y ha sacado a colación a Hermann Tertsch, que pese a haber nacido en España, es hijo de padre austriaco. "Y Tertsch, vuélvase usted a Austria!", ha dicho el periodista de laSexta, ironizando sobre el criterio que Vox promulga para ser español de pleno derecho.

Este no es el único comentario que ha hecho Iñaki López al respecto. En otro tuit, el presentador de Más vale tarde se ha hecho varias preguntas: "Qué te hace español? Nacer aquí? Padre y madre españoles? El DNI? 8 apellidos castellanos? Ser bajito y tener mala hostia? En Vox no se ponen de acuerdo".