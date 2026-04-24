Juan del Val revela lo que le dijo el rey Felipe VI a la cara: "Se acercó y..." 

Juan del Val —y como se puede ver en la foto también Christian Gálvez— estuvo hace unos días en el Palacio Real con los reyes Felipe VI y Letizia con motivo de la entrega del premio Cervantes 2025 al escritor mexicano Gonzalo Celorio.

Este jueves, en El Hormiguero, del Val ha contado algunas de las anécdotas relacionadas con esta visita institucional a la que fue como escritor y ganador del premio Planeta 2025 con su novela Vera, una historia de amor.

"Han sido dos días que tienen que ver con Sant Jordi, con el Día del libro. Era la presentación en el Palacio Real del premio Cervantes. Hubo una recepción con los reyes. Yo ya he ido tres veces y luego hoy era Sant Jordi, que eran las firmas, en Barcelona, con todos los lectores. Ha sido una cosa maravillosa", ha dicho primero sobre estos dos actos.

Pablo Motos le ha preguntado si habló con los reyes y él ha contado que estuvo hablando con el rey "bastante rato": "Se acercó y me llamó la atención y me preguntó sobre la presión de salir en televisión. Fíjate, que lo diga él".

El rey quiso saber que cómo se llevaba cuando se tenían tantas miradas pendientes de lo. que dices. Al final de esa charla, el rey le acabó recomendando el documental ganador del Oscar, Mr. Nobody contra Putin.

"Me lo ha recomendado el rey, perdóname, esta noche", ha explicado entre risas. Sobre Sant Jordi ha dicho que es un día "muy bonito": "Es una cosa maravillosa. He hecho firmas por la mañana y acabo de llegar hace un rato".

Por último ha contado que la editorial ha tenido la iniciativa de regalar su libro en el puente aéreo Madrid-Barcelona en lo vuelos de Iberia, algo con lo que también han bromeado puesto que para Del Val, regalar el libro le resta valor.