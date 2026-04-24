Alejandro Sanz reconoce que sufrió depresión y lo define con un término que todo el mundo va a entender

El cantautor y artista Alejandro Sanz, ganador de 22 Latin Grammy Awards, será el próximo invitado de Jordi Évole en laSexta. En un avance del programa, el madrileño se abre con el periodista catalán, y habla sobre la depresión que ha sufrido en varios momentos de su vida.

"Esa parte que me impide, o me ha impedido durante mucho tiempo relajarme, disfrutar de las cosas, es que me hizo...", explica Alejandro Sanz, que durante unos instantes permanece callado, aparentemente emocionado. "Que te hizo polvo", le ayuda Évole.

Al hilo de esto, el periodista catalán le pregunta directamente por cuantos años pasó en el "pozo" como eufemismo de la depresión. "Si te soy sincero no lo sé porque una vez que te pasa una vez no creo que desaparezca del todo para siempre", afirma el artista.

"Ahora siempre sonrío cuando me levanto"

"La primera vez, para mí, fue la peor porque no sabía cómo se llamaba aquello, no sabía lo que era", recuerda Alejandro Sanz, que reconoce que era "depresión". "Cuando te pasa la primera vez es un agujero así de grande, y cuando ya te pasa ahora ya es un agujero un poco más pequeñito", explica el cantautor madrileño.

"Sigue siendo la misma sensación, pero con menos intensidad, y sobre todo ya no tienes ese miedo de no saber que es", cuenta Alejandro Sanz a Évole. Ahora, una vez superada la depresión, el artista explica cuál es su rutina al levantarse cada día.

"Siempre, siempre, siempre sonrío, siempre doy gracias por despertarme. Porque la vida es increíble si tienes la oportunidad de trabajar en lo que te gusta, si tienes salud, si tu familia está bien", reflexiona, al mismo tiempo que asegura estar "muy de acuerdo con la vida".

Una carrera plagada de éxitos

Alejandro Sanz es uno de los artistas más importantes y reconocidos de la música en español de las últimas décadas. Su carrera, iniciada a comienzos de los años 90, ha combinado éxito comercial, prestigio artístico e influencia cultural.

Su salto definitivo a la fama llegó con Viviendo deprisa (1991), pero la consagración absoluta se produjo con Más (1997), un álbum histórico que se convirtió en el disco más vendido de la historia en España y lo consolidó como una estrella internacional.

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Alejandro Sanz ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ha logrado una proyección sólida en España, Latinoamérica y Estados Unidos, algo reservado a muy pocos artistas españoles.