El jefe del Pentágono arremete contra Europa: "Lleváis décadas beneficiándoos de la protección de EEUU y el tiempo de aprovecharse se ha acabado"

Pete Hegseth, jefe del Pentágono y secretario de Guerra de Estados Unidos, sigue en la misma línea que su 'jefe' Donald Trump contra Europa. Este mismo viernes, en una conferencia de prensa, ha vuelto a arremeter contra Bruselas y asegura que Washington merece socios "capaces" y "leales" que les apoyen en la guerra contra Irán.

"No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros, tal vez deberían empezar a hablar menos, a celebrar menos conferencias ostentosas en Europa y, en su lugar, subirse a un barco. Esta es, en gran medida, una lucha más suya que nuestra", ha asegurado.

Pero no ha sido lo único que ha dicho contra Europa. "Lleváis décadas beneficiándoos de la protección de EEUU y el tiempo de aprovecharse se ha acabado", ha expresado, antes de volver a reiterar que el bloqueo en Ormuz "durará el tiempo que sea necesario".

Pete Hegseth también ha aprovechado su intervención para advertir a Irán de que si decide colocar más minas, eso supondrá una violación del alto el fuego. Al mismo tiempo, ha señalado que el bloqueo estadounidense a Irán se está globalizando.

"Irán tiene una oportunidad histórica para cerrar un acuerdo serio. La decisión en sus manos", ha señalado el jefe del Pentágono, según ha recogido la agencia Reuters.

Tres portaaviones desplegados en el golfo Pérsico

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado la incorporación en las últimas horas del portaaviones 'George H.W. Bush' a la flota estadounidense en Oriente Próximo, algo que representa un fenómeno sin precedentes en más de 20 años.

El 'George H.W. Bush' se encuentra ya en la zona de operaciones del CENTCOM tras partir el pasado 31 de marzo de la base naval de Norfolk, en Virginia, y atravesar el canal de Mozambique, en la punta sur de África, hasta el océano Índico.

El portaaviones se suma al 'Abraham Lincoln' y al buque insignia de la Marina estadounidense, el 'Gerald R. Ford' para consolidar el bloqueo ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al perímetro del estratégico estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control de Irán.

Los tres portaaviones forman parte de un despliegue marítimo de una docena de buques de combate contando a los destructores 'Spruance', 'Michael Murphy', 'Donald Cook', 'Mahan', 'Winston S. Churchill', 'Frank E. Petersen', 'Mason', 'Ross' y 'Bainbridge'.