Un estudio desde Ibiza revela la ciudad más estresante del mundo y la tenemos a dos pasos de España

Las prisas se han convertido en un acompañante más de nuestro día a día: jornadas apretadas, desplazamientos exprés y una avalancha de notificaciones que empujan a la gente a vivir siempre a toda velocidad. Ese ritmo impuesto ha normalizado el estrés como un factor más de la vida moderna, con consecuencias visibles en la salud, las relaciones y la manera en que se disfruta del tiempo libre.

Un estudio reciente elaborado por Ibiza Summer Villas sitúa a París en la cima de las ciudades más estresantes para visitar en 2025. El análisis clasificó 51 de las ciudades más visitadas del mundo combinando varios indicadores como las tendencias de búsqueda, datos de delincuencia, densidad turística, reseñas de viajeros y factores climáticos; para señalar dónde es más probable que los visitantes experimenten tensión en sus viajes.

Según el informe, París recibe más de 47,5 millones de turistas al año, todos ellos en una superficie relativamente pequeña que ocupa cerca de 105 kilómetros cuadrados. Esos datos arrojan una densidad turística extrema que sitúa a París en torno a los 450.000 visitantes por km² en los puntos más concurridos. Es esa aglomeración la que, más que la delincuencia o el clima, empuja a la capital francesa al primer puesto de la lista.

Otros destinos estresantes

El estudio detalla que, aunque París no lidera las estadísticas de crimen ni las de incomodidad climática, la masificación y el incremento en búsquedas relacionadas con “estrés” y “multitudes” en reseñas y redes sociales aumentan la sensación de que la escapada romántica puede convertirse en un viaje realmente agotador. Esta combinación de aglomeraciones, largas colas y sensación de falta de espacio personal deteriora la experiencia turística.

Detrás de París, Hanói (Vietnam) aparece como el segundo destino vacacional más estresante, sobre todo por unos niveles de humedad tan altos que los visitantes describen como físicamente incómodos. Asimismo, ocupó el cuarto lugar en cuanto a reseñas que mencionan el estrés, ya que los visitantes destacaron no solo el calor, sino también la sensación de agobio generalizado en toda la ciudad.

Ciudad de Shanghái, China Getty images

En tercer lugar figura Shanghái, que el informe menciona por sus enormes cifras de turismo, unos 300 millones de visitantes anuales, y por aparecer también entre las ciudades con más reseñas que aluden al estrés durante la visita. Aunque no está tan densamente poblada como París, ya que cuenta con 47.318 visitantes por km², se encuentra entre las veinte ciudades con mayor índice de delincuencia.

¿Significa esto que hay que renunciar a visitar las grandes capitales? Para nada: los expertos en viajes insisten en que con planificación y elecciones acertadas se puede disfrutar sin agobios. En definitiva, el ranking no pretende desalentar al viajero, sino que lo anima a ser selectivo con el itinerario y reservar pequeños refugios de calma dentro de la urbe para que la experiencia no termine siendo más estresante que romántica.