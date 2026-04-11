Un experto en viajes alarma a los turistas estadounidenses: “Dar propina en Europa es de mal gusto y altera el equilibrio local”

La propina es una parte de la experiencia gastronómica de muchos países alrededor del mundo, pero según el lugar cambia radicalmente su significado. Por ejemplo, en Estados Unidos, técnicamente no es obligatorio por ley, pero sí que se considera una norma social prácticamente obligatoria y fundamental. Sin embargo, en Japón es inapropiado hacerlo.

La propina que se suele dejar en el país estadounidense es entre un 15% y un 20% sobre el total de la cuenta, ya que los camareros suelen depender de estas cantidades para complementar salarios base más bajos. Sin embargo, en España y en buena parte de Europa la situación es diferente.

Aquí la propina se considera un gesto voluntario de agradecimiento por un buen servicio. Los camareros reciben un salario base y no dependen directamente de las propinas para vivir. Por ello, la práctica de dejar dinero extra es menos común que en Estados Unidos. Muchos clientes optan por redondear la cuenta o dejar algunas monedas si han quedado satisfechos.

La advertencia de los expertos

Adaptar prácticas propias al viajar puede causar malentendidos. Algunos expertos en viajes han alertado sobre el impacto que puede tener la costumbre estadounidense al trasladarse a destinos europeos. Según el divulgador de viajes Rick Steves, dar propinas al estilo estadounidense puede ser contraproducente. "Simplemente estás subiendo el listón y alterando el equilibrio local. Y es de mal gusto", escribió en su blog.

El experto advierte que pequeños gestos, como dejar monedas sueltas sobre la mesa, pueden interpretarse de forma negativa en algunos países. Además, en lugares muy concurridos, "la persona equivocada podría quedarse con el cambio", señaló. En países como Alemania, Austria, Bélgica y Luxemburgo, así como en algunas zonas de Suiza y Liechtenstein, dejar monedas dispersas puede considerarse incluso de mala educación.

Un sistema distinto al estadounidense

Las expectativas europeas contrastan con la realidad de Estados Unidos, donde la cultura de la propina está muy extendida. Las constantes sugerencias digitales y la presión social han generado una creciente frustración entre los propios consumidores estadounidenses. De hecho, casi nueve de cada diez afirman que la cultura de las propinas está "fuera de control", según Fox News.

En algunos países de Europa, en cambio, al pagarse salarios considerados generalmente dignos, la propina no es una necesidad. Dejar un puñado de monedas pequeñas puede interpretarse como un gesto poco elegante o incluso como una falta de respeto. "No siempre es la cantidad lo que determina la impresión. Es la presentación y la intención que hay detrás", explicó LaDell Carter, socio fundador de una agencia de viajes.

Cómo dar propina sin cometer errores

Esto no significa que los viajeros deban dejar de dar propinas por completo. Steves recomienda un método sencillo y directo. Por ejemplo, al pagar una cuenta de 10 euros con un billete de 20, el cliente puede decir "once, por favor", indicando al camarero que se quede con un euro y devuelva el resto. Este sistema es especialmente apropiado en países germánicos, donde dejar dinero sobre la mesa está mal visto.

Cuando se utilizan porcentajes, estos suelen parecer modestos para los estadounidenses. Alrededor del 5% se considera adecuado y el 10% generoso. Superar el 15% o el 20% puede percibirse como excesivo. "Resistan la tentación de dar propina al estilo estadounidense", aconseja el experto.

También importa el método de pago. Aunque las tarjetas son aceptadas en la mayoría de establecimientos, se recomienda dejar la propina en efectivo para asegurarse de que llegue directamente al camarero.

No existe una única regla europea

Los especialistas coinciden en que no hay una norma universal en Europa. Las costumbres varían según el país. En los países nórdicos, por ejemplo, las propinas se esperan aún menos, ya que los salarios suelen ser más altos o el servicio está incluido en la factura.

Por ello, recomiendan revisar siempre la cuenta para comprobar si ya existe un cargo por servicio y observar el comportamiento de los locales antes de decidir cuánto dejar. En caso de duda, lo más prudente es preguntar. Adaptarse a las costumbres locales evita malentendidos, y también respeta el equilibrio cultural de cada destino.