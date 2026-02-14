Juan, conductor de Uber, le dejaron 88,31 euros de propina, la más alta del año pasado en España: "Fui compartiendo historias y anécdotas"

Más allá del trayecto y la tarifa, hay viajes que se recuerdan por el trato y la conexión que se crea durante el camino. En ese contexto, las propinas se convierten a veces en un simple gesto de cortesía y, en otras ocasiones, en un agradecimiento especialmente generoso que reconoce una experiencia fuera de lo común. En un sector como el de los VTC, donde cada trayecto puede convertirse en conversación, hay viajes que dejan huella más allá del destino.

Bajo esta premisa se enmarca la historia de Juan, un taxista que opera a través de la plataforma Uber en España que recibió la propina más generosa registrada por la compañía durante 2025: 88,31 euros. El conductor cuenta que el gesto inesperado llegó tras un trayecto de larga distancia, de Madrid a Granada, en el que acompañó el viaje con historias y anécdotas de cultura general y cuidó pequeños detalles de atención al pasajero que marcaron la diferencia.

“Soy taxista en Uber y conozco bien la historia de España, así que durante el trayecto fui compartiendo historias y anécdotas”, recuerda Juan en declaraciones recogidas por El Confidencial. Según explica, nunca pide propina, pero está convencido de que el pasajero valoró “el trato cercano, la conversación y el cuidado de los detalles: ir bien vestido, el coche limpio y hacer agradable un viaje tan largo”.

Algunos datos de Uber

Según el primer balance anual de récords y hábitos de movilidad que Uber presentó de 2025 en España, la propina de Juan fue uno de los puntos más llamativos dentro de una larga lista de cifras sorprendentes. Otros grandes destacados fueron el viaje más caro del año, un recorrido desde Marbella hasta Madrid que alcanzó los 964,77 euros; así como el trayecto más largo de distancia que llegó a los 636,67 kilómetros, un servicio desde Madrid a Lisboa.

El informe de 2025 dibuja además otros rasgos del uso de la plataforma en España: usuarios de hasta 139 nacionalidades diferentes reservaron viajes en el país, con una fuerte presencia de viajeros de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, consolidando a España como un destino clave dentro de la red global de la compañía. Además, casi el 21% de los desplazamientos se produjeron en horario nocturno, entre las 23:00 y las 05:00 horas.

Más allá de los servicios de coche, la compañía subraya el crecimiento de la movilidad multimodal con su apuesta por reservas de tren y otras integraciones. Más concretamente, Uber destacó a un usuario que acumuló 194 reservas de tren en 2025, con un gasto total superior a 8.200 euros y visitas a 22 ciudades; así como subraya otra reserva hecha con 331 días de antelación, para un trayecto de Sevilla a Madrid.

El balance anual llega en un momento de crecimiento para Uber en España, con un aumento de la actividad y una mayor diversificación de servicios en distintas ciudades. Más allá de las cifras récord, historias como la de Juan ponen el foco en el factor humano que sigue marcando la diferencia en la movilidad diaria. En este sentido, la experiencia del usuario y el trato personal actúan como un valor añadido en cada trayecto.