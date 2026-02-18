Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Lanzan un mapa de Mallorca que seguro encantará a los celiacos que visiten o vivan en la isla
Viajes
Viajes

Lanzan un mapa de Mallorca que seguro encantará a los celiacos que visiten o vivan en la isla

Una herramienta que pretende servir de guía orientativa.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
La definición de gluten tal como aparece en un diccionario médico rodeada de trigo y avena
La definición de gluten en un diccionario médico rodeada de trigo y avenaGetty Images

Después de que el popular mapa de la llamada ‘Mallorca profunda’ despertara la curiosidad por redescubrir la isla desde otra perspectiva, ahora una nueva cartografía digital comienza a ganar protagonismo en redes sociales. En esta ocasión, el foco no está en los rincones menos conocidos, sino en algo mucho más práctico: facilitar la vida a las personas celíacas con un mapa que localiza restaurantes y cafeterías con opciones sin gluten en distintos puntos de Mallorca.

La iniciativa ha sido creada por la cuenta de Instagram ‘Cap de Fava amb Orelles’ y recoge establecimientos repartidos por la isla, con fichas prácticas para orientar tanto a turistas como a residentes. La herramienta cataloga locales en municipios muy visitados como Palma de Mallorca, Manacor, Valldemossa y Santa Margalida, ofreciendo un mapa sencillo para encontrar opciones seguras sin realizar búsquedas largas.

El proyecto se ha hecho viral en pocos días debido tanto a su originalidad como a su eficacia. Entre los locales mencionados con más frecuencia figuran establecimientos como La Consentida (en Palma), Bar Zabala (Manacor), Ca’n Costa (Valldemossa) y Sa Mexicana (Santa Margalida), cada uno destacado por ofrecer alternativas pensadas para comensales que necesitan evitar el gluten.

Sobre la contaminación cruzada

“Algunos establecimientos sólo ofrecen opciones sin gluten, no todos los platos son 100% aptos para celíacos. Antes de ir, asegúrate con ellos sobre la contaminación cruzada”, explica el creador del proyecto en la publicación que acompaña al mapa. La herramienta pretende servir como guía orientativa y no sustituye la necesaria confirmación directa con cada restaurante sobre sus medidas de seguridad alimentaria.

En este contexto, la Asociación de Celíacos de Baleares recomienda confirmar con el personal los protocolos del restaurante y preguntar por posibles medidas para evitar la contaminación cruzada antes de pedir. Esa comprobación es la mejor garantía para quien necesita una dieta estricta y debe asegurarse de que la manipulación, el almacenamiento y la elaboración de los alimentos se realizan bajo criterios seguros que eviten riesgos para su salud.

El mapa de ‘Cap de Fava amb Orelles’ se suma a otras guías y listados regionales que buscan hacer la oferta gastronómica más inclusiva y accesible. Sus defensores creen que, además de ayudar a los afectados por la celiaquía, herramientas como esta aumentan la visibilidad de los locales que incorporan menús adaptados y fomentan una cultura de mayor sensibilidad en la hostelería insular.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO