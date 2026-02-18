Lanzan un mapa de Mallorca que seguro encantará a los celiacos que visiten o vivan en la isla

Después de que el popular mapa de la llamada ‘Mallorca profunda’ despertara la curiosidad por redescubrir la isla desde otra perspectiva, ahora una nueva cartografía digital comienza a ganar protagonismo en redes sociales. En esta ocasión, el foco no está en los rincones menos conocidos, sino en algo mucho más práctico: facilitar la vida a las personas celíacas con un mapa que localiza restaurantes y cafeterías con opciones sin gluten en distintos puntos de Mallorca.

La iniciativa ha sido creada por la cuenta de Instagram ‘Cap de Fava amb Orelles’ y recoge establecimientos repartidos por la isla, con fichas prácticas para orientar tanto a turistas como a residentes. La herramienta cataloga locales en municipios muy visitados como Palma de Mallorca, Manacor, Valldemossa y Santa Margalida, ofreciendo un mapa sencillo para encontrar opciones seguras sin realizar búsquedas largas.

El proyecto se ha hecho viral en pocos días debido tanto a su originalidad como a su eficacia. Entre los locales mencionados con más frecuencia figuran establecimientos como La Consentida (en Palma), Bar Zabala (Manacor), Ca’n Costa (Valldemossa) y Sa Mexicana (Santa Margalida), cada uno destacado por ofrecer alternativas pensadas para comensales que necesitan evitar el gluten.

Sobre la contaminación cruzada

“Algunos establecimientos sólo ofrecen opciones sin gluten, no todos los platos son 100% aptos para celíacos. Antes de ir, asegúrate con ellos sobre la contaminación cruzada”, explica el creador del proyecto en la publicación que acompaña al mapa. La herramienta pretende servir como guía orientativa y no sustituye la necesaria confirmación directa con cada restaurante sobre sus medidas de seguridad alimentaria.

En este contexto, la Asociación de Celíacos de Baleares recomienda confirmar con el personal los protocolos del restaurante y preguntar por posibles medidas para evitar la contaminación cruzada antes de pedir. Esa comprobación es la mejor garantía para quien necesita una dieta estricta y debe asegurarse de que la manipulación, el almacenamiento y la elaboración de los alimentos se realizan bajo criterios seguros que eviten riesgos para su salud.

El mapa de ‘Cap de Fava amb Orelles’ se suma a otras guías y listados regionales que buscan hacer la oferta gastronómica más inclusiva y accesible. Sus defensores creen que, además de ayudar a los afectados por la celiaquía, herramientas como esta aumentan la visibilidad de los locales que incorporan menús adaptados y fomentan una cultura de mayor sensibilidad en la hostelería insular.