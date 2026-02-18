Sandra Moñino, nutricionista: "Estos tres desayunos le vendrán genial a tu microbiota para reducir la inflamación crónica"

La nutricionista Sandra Moñino, autora de 'Adiós a la inflamación: Recupera tu salud', ha compartido en uno de sus vídeos tres propuestas de desayunos que, según explica, pueden ayudar a mejorar la salud intestinal y reducir la inflamación crónica.

"Te voy a enseñar a preparar tres desayunos antiinflamatorios que van a venirle genial a tu intestino, a tu microbiota y para reducir esa inflamación crónica que está detrás de muchísimos síntomas y muchas enfermedades crónicas actuales", señala al inicio del video publicado en su canal de YouTube, donde presenta tres opciones sencillas, basadas en alimentos ricos en fibra, grasas saludables y productos fermentados.

Pan de almendra con caballa y aguacate

El primer desayuno consiste en un pan de almendra preparado en el microondas con solo tres ingredientes: huevo, harina de almendra y aceite de oliva virgen extra.

Una vez listo, lo acompaña con aguacate, caballa y especias como cúrcuma, pimienta o jengibre. También añade kiwi y semillas de lino.

Este tipo de desayuno, tal y como subraya, es saciante y rico en grasas saludables, y recuerda que "todo va sumando" cuando se añaden pequeñas cantidades de alimentos con efecto antiinflamatorio a lo largo del día.

Tortilla rellena de verduras y jamón

La segunda propuesta es una tortilla rellena con pimiento asado, tomate y jamón ibérico, acompañada de fresas con canela.

Moñino explica que los alimentos ricos en antioxidantes, como el pimiento rojo, también actúan como antiinflamatorios. Además, explica que el huevo "es un alimento supercompleto, rico en aminoácidos esenciales… es bueno para nuestro corazón, para nuestro cerebro, para nuestro intestino".

Kéfir con chía, frutos rojos y cacao

Pudding de chía y frutos rojos Getty Images

La tercera opción es un bol de kéfir con semillas de chía hidratadas, mermelada de frutos rojos sin azúcar, semillas de lino molidas, cacao rallado y canela.

Según la nutricionista, el kéfir aporta bacterias vivas que actúan como probiótico y ayudan a la microbiota. Además, explica que las semillas, cuando se hidratan o se muelen, aportan fibra que sirve de alimento para esas bacterias intestinales.

"Estos tres desayunos antiinflamatorios os vienen genial para mejorar vuestra salud digestiva y vuestra microbiota", señala finalmente la nutricionista.