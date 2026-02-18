Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Gianpierre, peruano con cuatro trabajos en España: "Es lo que me toca; si quiero crecer, tengo que esforzarme cada día"
"Hoy en día es la mejor manera de llegar a la gente", comenta sobre su proyecto como creador de contenidos.

Gianpierre, en una de sus publicaciones.TIKTOK / @GIANPIERRE_ VLOGS

La inmigración no es color de rosa. Salir del país de origen implica dejar una vida atrás, en muchas ocasiones cómoda, para emprender un viaje personal y laboral que a veces se extiende a lo largo de lo que resta de vida, alejado de familiares y de esa tierra que siempre se mira con extrañeza. 

Gianpierre es uno de los millones de personas que un día decidió hacer las maletas para labrarse un futuro fuera de su país. Este peruano residente en España tiene cuatro trabajos, tal y como narra en su cuenta en TikTok. "El chico para todo, de operario, emprendedor y creador de contenido", comienza a enumerar para después dar cuenta de que el que más le llena es el que ejerce en las redes sociales. 

Apuesta por las redes sociales

Es plenamente consciente de que para labrarse un futuro en el país tiene que ir generando dinero en otros empleos alejados de internet. "Trabajo tanto porque es lo que me toca y, si quiero crecer, tengo que esforzarme cada día, ya que nadie lo hará por mí", afirma con rotundidad. 

No obstante, Gianpierre no quiere renunciar a su pasión de convertirse en una persona influyente dentro de la red social china para narrar su experiencia personal y día a día, a modo de blog. "Hoy en día es la mejor manera de llegar a la gente, de poder dar a conocer tu historia, tus proyectos y así poder crecer poco a poco", matiza. 

Lo coge con gusto, pero también para generar ciertas rutinas. "Así me impongo retos a mí mismo, como entrenar, mejorar mi alimentación y dedicarle más tiempo a mis proyectos personales", subraya. 

Por último, preguntándose a sí mismo si le da vergüenza, responde con un rotundo sí, pero "poco a poco va desapareciendo. Cuesta mucho grabarte y hablar frente a la cámara, pero se te va haciendo el hábito", concluye. 

