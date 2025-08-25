Adiós a la jubilación clásica: surge el 'pasaporte dorado' que permite a los pasajeros vivir en un crucero para siempre

La compañía de cruceros estadounidense Villa Vie Residences ha puesto en marcha una iniciativa denominada 'pasaporte dorado' (Golden Passport, en inglés) con la que ofrece a los pasajeros vivir en el crucero Odyssey of the Seas durante el resto de sus vidas comprando un camarote.

En este modelo, con el que el que muchas personas podrían decir adiós a la jubilación clásica, el precio de compra del camarote depende de la edad, siendo menor el importe cuanto más mayor se sea.

En concreto, el precio más barato para hacerse con uno de los camarotes del Odyssey of the Seas asciende a 99.999 dólares (unos 85.700 euros, al cambio actual) para los mayores de 90 años. Por el contrario, el precio más caro, destinado a personas de entre 55 y 60 años es de 399.999 dólares (aproximadamente 343.000 euros).

En cualquiera de los casos, la propiedad del camarote regresa a la compañía de cruceros una vez que la persona que lo ha adquirido fallece (de ahí la gran diferencia de precio entre adquirirlo con 55-60 años o hacerlo con más de 90 años).

En concreto, el crucero hace escala en 425 puertos de 147 países a lo largo de tres años y medio, aunque los residentes pueden permanecer a bordo durante más tiempo. En el precio se incluyen las comidas, el servicio de limpieza, la lavandería, los chequeos médicos anuales, las bebidas alcohólicas con las comidas y todas las tasas portuarias.

Además, los residentes tienen la posibilidad de invitar a familiares y amigos a bordo del Odyssey of the Seas. Para ello, tienen que abonar una tarifa de 129 dólares (unos 110 euros) por día de estancia.

"Un solo pago garantiza toda una vida de aventuras", aseguran desde la empresa

Mike Petterson, fundador de Villa Vie Residences, ha destacado en relación a la medida que "cuando las personas se jubilan, uno de sus mayores temores es quedarse sin dinero. Con el 'pasaporte dorado', esa incertidumbre desaparece: un solo pago garantiza toda una vida de aventuras".

"Nuestros precios diferenciados por edades garantizan que esto ya no sea solo un sueño para unos pocos, sino una realidad al alcance de muchos", ha asegurado Petterson.