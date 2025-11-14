Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Unos pasajeros, sorprendidos por la ruta del vuelo: "A Europa por el Pacífico y sobre el Polo Norte"
Muchos pensaron que se habían equivocado de avión, ya que hicieron el recorrido contrario al usual y tardaron una hora y medio más en aterrizar en su destino.

Susana Pérez de Pablos
Un vuelo sobrevuela Groenlandia.Getty Images

De repente, en un vuelo que iba de Incheon, en Corea del Sur, a París, en Francia, se encontraron sobrevolando el oceáno Pacífico y después sobre el Polo Norte. Este recorrido inusual y sorprendente fue lo que vivieron los pasajeros de un vuelo de Air France que optó por coger una ruta opuesta a la que normalmente se sigue en ese recorrido. Es decir, los vuelos realizan este recorrido normalmente dirigiéndose hacia el oeste. Pero, además, esta elección alargó el tiempo de vuelo alcanzando las 15 horas, según ha contado y publicado en su web AK Radio.

El vuelo en cuestión, AF267 de Air France, partió de Incheon con destino a París a las 8.30 del día 25, utilizando la denominada "Ruta Ártica", que atraviesa el océano Pacífico, Norteamérica y el Círculo Polar Ártico. La duración real del vuelo fue de 15 horas y 2 minutos. 

La nueva ruta marítima del norte alargó los tiempos de vuelo aproximadamente una hora y media más de lo normal y causó importantes inconvenientes a los pasajeros. La ruta habitual sobrevuela China, Asia Central o Rusia, tiene una duración media de 13 horas y 41 minutos. Uno de los pasajeros expresaba así su sorpresa: "Pensé que me había equivocado de avión y que estaba yendo a Nueva York. Era la primera vez que veía un avión con destino a Europa cruzar el Pacífico y volver sobrevolando el Polo Norte". "No creo que sobrevolar el Polo Norte sólo una vez suponga un gran problema, aunque en ese momento me preocupaba la exposición a la radiación cósmica", añadió.

La razón por la que se decidió que el vuelo utilizase la Ruta Marítima del Norte fue la recepción de un NOTAM (Notice to Airmen, en sus siglas en inglés, es decir, un aviso a los aviadores), emitido en respuesta a ejercicios militares chinos, según explicaron fuentes del sector a este medio coreano. Un NOTAM es un aviso oficial que contiene información esencial sobre el establecimiento, la condición o la modificación de instalaciones aeronáuticas, servicios, procedimientos o peligros.

La cuestión es que un NOTAM emitido por un país puede prohibir que las aeronaves entren o salgan de sus aeropuertos o de su espacio aéreo y se emite precisamente para que se modifique una ruta que pueda afectar a la seguridad de un vuelo. 

Un funcionario de la industria de la aviación explicó, además que  "las aerolíneas nacionales rara vez operan la Ruta Marítima del Norte debido a problemas como la exposición a la radiación cósmica y el tiempo de vuelo" y confirmó, además, que, por lo general,  "utilizan principalmente la 'Ruta de Oriente Medio' que va a Europa a través del sudeste asiático y el suroeste de Asia".

