Vigo pierde su trono como la ciudad más feliz de España: cinco ciudades del país ya la superan en el ranking

El Institute for Quality of Life es un proyecto integrado en el Happy City Hub Ltd. Este analiza distintos rasgos de los diversos puntos del mundo en el marco de la consecución de su objetivo: "Mejorar la calidad de vida mediante la difusión de investigaciones fiables sobre el bienestar humano en diversos entornos".

A partir de su tarea de monitorización, análisis y estudio de distintos rasgos de las ciudades también elaboran un ranking anual con el que conocen cuáles son las más felices en todo el mundo.

"Una ciudad de gente feliz siempre significará algo diferente para un niño de cinco años que para un estudiante, un profesional o una persona mayor, cada uno con necesidades y expectativas específicas", apuntan en la web en la que han revelado los resultados de esta edición. Y es precisamente ese el motivo por el que no encuentran "justo" establecer una única ciudad como líder, así que elaboran un ranking.

A nivel mundial, la lista la encabeza Copenague, en Dinamarca. Para encontrar la ciudad española más feliz, de acuerdo a los estándares del Institute for Quality of Life, no es necesario bajar demasiados puestos. En el 22º lugar se encuentra Barcelona.

El puesto que ocupa ahora la Ciudad Condal como la más feliz de España era el que en otras ediciones había registrado Vigo, que sigue en la lista, pero en unos cuantos puestos más abajo. En el ámbito nacional, así queda el ranking de las ciudades más felices:

Barcelona. Bilbao. Zaragoza. Valencia. Madrid. Vigo.

En total, el Institute for Quality of Life ha dejado en su lista las 200 ciudades más felices de todo el mundo. Estas son las cinco que encabezan la lista: