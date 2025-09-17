Y ahora que ha terminado 'El verano en que me enamoré', sigues siendo del 'Team Conrad' o te mantienes en el 'Team Jeremiah'?

Y el día más esperado -o menos, porque los hay que no quiere que termine nunca la serie- ha llegado. Desde las 9 de la mañana, está disponible el Prime Video el capítulo número 11, el último, de la tercera temporada de la serie El verano en que me enamoré.

Basada en la exitosa trilogía de libros superventas de Jenny Han, desde su lanzamiento, la serie se ha convertido en un fenómeno global: la primera temporada, estrenada en el verano de 2022, se posicionó como la número 1 de Prime Video en su primer fin de semana, mientras que la segunda, lanzada en el verano de 2023, logró duplicar la audiencia de la anterior en solo tres días.

Puede ser que desde hoy, los fans puedan descansar tranquilos tras haber pasado tres temporadas discutiendo cuál de los hermanos era el mejor, llegando a crear dos bandos claramente diferenciados: el team Conrad y el team Jeremiah.

Y tú, si has visto el final, ¿sigues pensando lo mismo? ¿Sigues siendo del 'Team Conrad' o te has pasado al 'Team Jeremiah'?