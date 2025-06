Un albañil de 61 años gana un millón en la lotería y lo que hace con el dinero demuestra su amor por sus hijas

Un albañil británico de 61 años ha tenido la fortuna de ganar recientemente 1,14 millones de euros en la lotería. Pese a su edad y su trabajo físico, el hombre antepuso el amor a sus hijas a su propio bienestar.

Tal y como recoge el medio de comunicación francés Le Figaro Immobilier, el nuevo millonario decidió destinar el premio obtenido en la lotería nacional de su país a pagar las hipotecas de sus cuatro hijas.

El hombre ha asegurado que poder hacer esto es "el sueño de todo padre". En ese sentido, el albañil ha señalado que "siempre hemos trabajado duro y ayudado a nuestros jóvenes en lo que hemos podido, pero esto es algo completamente distinto".

"Decidimos casi de inmediato que queríamos que las niñas compartieran nuestra suerte. Nunca olvidaré la llamada a nuestras hijas para decirles que habíamos pagado sus hipotecas. Hubo mucha alegría y júbilo", ha añadido el ganador de la lotería.

Respecto al motivo por el que continuará trabajando, el hombre ha explicado que "he sido constructor desde que dejé la escuela y no me imagino dejando de hacerlo ahora. Construí la casa de nuestros sueños hace siete años, así que podría tomarme un descanso de la construcción de casas para clientes por un tiempo y, en su lugar, trabajar con un amigo para construir algunas casas en un terreno en el que invertimos hace años".

