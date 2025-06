Gana 350.000 euros en la lotería en agosto, gana 870.000 euros en noviembre y lo que ocurre en mayo es de película

Existen muy pocas posibilidades de que un boleto de lotería resulte ganador o sea agraciado con un gran premio, pero menos aún de que te toque un premio en más de una ocasión, o como en este caso, en tres. Fue lo que le ocurrió a David Serkin, un superviviente del cáncer, el cual logró ganar hasta tres veces la lotería en un periodo de tan solo nueve meses.

El hombre, de Lethbridge, Alberta, consiguió el 20 de agosto medio millón de dólares. No contento con su suerte, volvió a participar en más sorteos, consiguiendo el 16 de noviembre su segundo premio, de un millón de dólares. La sorpresa se volvió aún más grande cuando el 3 de mayo, al participar en el sorteo de la bola dorada del Lotto 6/49 en Canadá consiguió otro millón de dólares.

En total, el afortunado logró embolsarse cerca de 2.5 millones de dólares, según informó el medio canadiense INsauga, lo que provocó gran revuelo entre la comunidad. "Sé que las probabilidades son astronómicas. No creo que vuelva a suceder, pero aun así me gusta comprar entradas". Continuó: "Vi que el sorteo de la bola dorada se acercaba [a la selección final] y pensé: '¿Qué tengo que perder?", señala David, que cuenta que es jugador habitual desde 1982.

"Revisas tu boleto y, si ganas, estás contento. Si no, siempre puedes volver a intentarlo", afirma el hombre. "Soy un sobreviviente de cáncer y estoy jubilado, así que estoy agradecido por todo", añade el señor, que explica que sus familiares no salían del asombro cuando vieron su fortuna, "Fui a tomar un café con los chicos después de revisar mi boleto", destacó. "Pidieron verlo y dijeron '¿Otra vez no?", añadió.

Con el dinero ganado, según recoge la BBC, el hombre busca ahora terminar la hipoteca de sus padres, disfrutar de unas vacaciones de lujo en Cabo Verde y comprarse un Audi.