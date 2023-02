Comprobar Cupón Diario ONCE de San Valentín 2023 hoy 14 de febrero

Cupón Diario ONCE San Valentín 2023: Comprobar número del 14 de febrero

En breves instantes podrás conocer el resultado del Cupón Diario de San Valentín de la ONCE de hoy, martes 14 de febrero de 2023. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado con alguna de las tarjetas regalo del sorteo especial de hoy.

En el sorteo especial de San Valentín, la ONCE pone en juego tarjetas regalo para que puedas vivir una luna de miel. Con el Cupón Diario, puedes ganar una de las 57 tarjetas regalo de Iberia con valor de 300 euros o 1 de las tarjetas regalo de Rumbo por valor de 1.500 euros.

Además, también se ponen en juego los premios habituales del Cupón Diario de la ONCE: un premio de 500.000 euros, 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras y mucho más.

El sorteo especial de San Valentín 2023 del Cupón Diario de la ONCE se celebra hoy, martes, 14 de febrero a partir de las 21:25 h (horario peninsular). En esta misma página podrás consultar el resultado del sorteo, que se actualizará una vez se haya celebrado esta lotería. Simplemente mantén actualizada esta páginas en tu navegador para comprobar tu número del Cupón Diario de la ONCE en el Día de los Enamorados.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cupón Diario y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.