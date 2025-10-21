Comprobar Euromillones: resultado del sorteo de hoy martes 21 de octubre

Estamos a la espera de conocer el resultado de Euromillones de hoy, martes 21 de octubre de 2025. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados del sorteo, que cuenta con un bote de 39.000.000 euros.

Para participar en el Euromillones, sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado, debes elegir 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas de una tabla de 12 números. El precio de cada apuesta en esta lotería es de 2,50 euros. Eso sí, con cada apuesta que realices y por el mismo precio, sea de martes o de viernes, además participas en el sorteo de El Millón, en el cual se puede ganar 1 millón de euros.

El bote mínimo del Euromillones es de al menos 17 millones en todos los sorteos hasta un máximo de 250 millones de euros. Para ser uno de los afortunados con los numerosos premios que se sortean, en tu apuesta tienes que acertar mínimo dos números o un número y dos estrellas.

De todo lo que se recauda en el sorteo de Euromillones, el 50% del total va destinado a los premios. Al pasar un día del sorteo sin ganar el primer premio, esa misma cantidad aumenta el bote del sorteo del día siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.