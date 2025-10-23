Comprobar Primitiva: resultado del sorteo de hoy jueves 23 de octubre

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 23 de octubre de 2025. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 20.000.000 euros.

El sorteo de La Primitiva es administrado por Loterías y Apuestas del Estado y se celebra tres días a la semana: lunes, jueves y sábados. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. Para participar en el sorteo debes seleccionar un mínimo de 6 números (del 1 y el 49). El precio de cada apuesta es de 1 euro. Podrás jugar a la Lotería Primitiva de España seleccionando entre dos métodos, el de apuesta simple o múltiple. Con la primera opción, deberás seleccionar únicamente los 6 números pudiendo realizar hasta 8 apuestas en un mismo boleto. Con la segunda, puedes seleccionar más de 6 números o solamente 5 números en cada apuesta.

La probabilidad de resultar ganador en el sorteo de La Primitiva es de 1 entre 139.838.160. Sin embargo, esta estadística se va ajustando en función se reduce la cuantía del premio, por ejemplo, las posibilidades de ganar el premio de 1º categoría (6 aciertos) es de 1 entre 13.983.816 y de segunda categoría (5 aciertos) es de 1 entre 2.330.636.

El sorteo de la Primitiva establece que por cada apuesta se puedan seleccionar los números que vayan desde el 1 hasta el 49. En 2023, los números más repetidos han sido el 37 y el 24. Durante el sorteo, además de la combinación ganadora, también se extrae una bola extra como número complementario y otra para el reintegro, siendo ambas números entre el 0 y el 9.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. También puedes jugar al sorteo de El Joker, con el que tendrás la posibilidad de ganar 1 millón de euros. Para ello, deberán seleccionar 7 cifras adicionales al realizar tu apuesta de La Primitiva.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones.