Cupón Diario ONCE hoy en directo: comprobar Sorteo Día de San Juan 2025

Cobrar un premio del Cupón Diario de la ONCE

En caso de que hayas comprado tu cupón de la ONCE de San Juan 2025 en JuegosONCE, te ingresarán el dinero automáticamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE desde podrás transferir el saldo a una cuenta bancaria de la que seas titular. Por el contrario, si lo has adquirido a través de la red de ventas oficial, puedes consultar los centros ONCE y entidades bancarias autorizadas en tu provincia para reclamar el premio.