Dónde ha caído la Lotería Nacional de hoy sábado 30 de agosto: los lugares agraciados con los premios

Ya se han revelado los resultados del sorteo de Lotería Nacional de hoy. Varios municipios de diversos rincones del país pueden celebrar que han sido agraciados con los grandes premios que ha puesto en juego este sábado 30 de agosto Loterías y Apuestas del Estado.

El número 23.999 ha sido el primer premio de esta Lotería Nacional de España, agraciado con 600.000 euros a la serie, 60.000 euros por décimo, y que ha caído en Alagón (Zaragoza), Barcelona, La Zubia (Granada), Zaragoza, Santa Eularia des Riu (Baleares), Elche (Alicante), Balerma (Almería), Tapia de Casariego (Asturias), Cádiz, Montilla (Córdoba ), Baza (Granada), Pegalajar (Jaén), Becerreá (Lugo) y Viana (Navarra).

Por su parte, el segundo premio, el 91842, dotado con 120.000 euros a la serie, que vienen a ser 12.000 euros al décimo, se ha marchado hasta Manresa (Barcelona), Sant Cugat del Vallés (Barcelona), San Fernando (Las Palmas), Albacete, Vélez Rubio (Almería), Ballobar (Huesca), San Agustín (Las Palmas) y Foz (Lugo).

Resultados de la Lotería Nacional del sábado 30 de agosto

23.999 , primer premio, 60.000 euros al décimo

, primer premio, 60.000 euros al décimo 91.842 , segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo 9579, 6440, 2427 y 0695 , premios de 150 euros

, premios de 150 euros 847, 223, 235, 172, 329, 389, 896, 367, 540 y 773 , premios de 30 euros

, premios de 30 euros 39, 02, 24, 58, 24, 81, 00, 29 y 64 , premios de 12 euros

, premios de 12 euros 9, 7 y 5, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional

Nota: Los únicos resultados oficiales de la Lotería Nacional son los que se hacen públicos en la web de Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable de cualquier error o falta de información en este artículo.